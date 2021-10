Laura Pausini ha avuto una carriera piena di successi, ma uno dei suoi doni più grandi è la figlia Paola: oggi la bimba è bellissima!

Basta per un attimo fermarsi ad analizzare la carriera di Laura Pausini per capire di fronte a quale tipo di artista ci troviamo davanti; oggi 47enne, ha esordito giovanissima vincendo nel ’93 il Festival di Sanremo nella sezione Novità col brano La solitudine, diventato un successo incredibile.

Da lì in poi, un successo strepitoso con 18 dischi incisi fino ad oggi per un totale di più di 70 milioni di copie vendute; oltre che in Italia, la Pausini è affermata a livello internazionale, avendo collaborato con tantissime altre star della musica ed inciso brani in diverse altre lingue, tra cui lo spagnolo, il portoghese, l’inglese, il francese, il catalano e persino il latino.

Oltre ad essere un’artista strepitosa, riuscendo ad evolversi continuamente arricchendo il suo stile d’influenze di musica latina, pop rock, swing e dance pop, Laura è però anche una mamma; la piccola Paola è forse uno dei suoi più grandi successi. Ecco oggi la bimba, bellissima!

Laura Pausini, la figlia Paola le assomiglia tantissimo: eccola oggi

Dopo aver intrapreso giovanissima una relazione col suo agente-produttore Alfredo Cerruti Jr., la Pausini è poi stata per due anni col suo successivo agente, Gabriele Parisi, con cui poi ha chiuso nel 2004.

Il grande amore arriva però nel 2005, quando si innamora del suo produttore artistico nonché chitarrista, Paolo Carta; come frutto dell’amore fra i due è nata proprio, nel 2013, la piccola Paola.

Oggi la bimba ha 8 anni già compiuti ed è la gioia di mamma e papà; la cantante condivide spesso sui social i momenti passati con la sua piccola, apprezzati anche nella loro quotidianità considerata la sua vita frenetica d’artista.

Proprio da alcune foto postate dalla Pausini sul suo profilo Instagram, possiamo vedere come la piccola Paola assomigli tantissimo alla mamma; stessi colori scuri, stessi occhi grandi e profondi e stesso sorriso, nonostante l’età sia ovviamente diversa e Paola guardi il mondo con stupore e gioia tipici dei bambini.

I fan della cantante hanno amato da subito la bambina, seguendo passo passo, grazie alle notizie condivise dalla mamma, la sua crescita; il grande amore per Laura è passato in toto anche a sua figlia, riempita dall’affetto del pubblico oltre che da quello della sua famiglia.

Crescendo, la piccola Paola avrà sicuramente modo di capire meglio la caratura come artista della mamma, addirittura inserita da una testata importante come il The Sun tra le trenta cantanti che non verranno mai dimenticate.