Ecco un vizietto molto particolare del noto conduttore Rai. Scopriamo insieme qual è il punto debole di Carlo Conti.

Carlo Conti ormai si può definire un vero e proprio volto simbolo della rete pubblica Rai. Da anni ormai, il conduttore di Tale e Quale Show ci fa compagnia in prima serata e, grazie al suo talento e alla sua incredibile professionalità, sono moltissimi i telespettatori italiani a lui affezionati. Residente in un bellissimo castello in Toscana, una delle caratteristiche più stimate dal pubblico, risiede proprio nella sua riservatezza.

Sulla vita privata di Carlo Conti infatti, non si sa praticamente nulla, se non che è un ottimo marito e un padre premuroso. Nonostante sia un conduttore molto famoso, ha deciso di tutelare la sua famiglia, il tesoro più importante della sua vita. Negli ultimi giorni però, diciamo che l’amato volto Rai si è lasciato andare un po’ di più circa la sua vita personale, decidendo così di rivelare un particolarissimo vizietto. Scopriamolo insieme.

Carlo Conti – Il vizio inconfessabile

Il vizio di cui ha parlato Carlo Conti è particolarmente evidente e sotto gli occhi di tutti, riguarda proprio la fantomatica abbronzatura. Il conduttore ha rivelato di essere decisamente fissato sul colore della pelle e, di conseguenza, fa di tutto per mantenerla scura, anche nella stagione invernale. Il colore così scuro, sembra che l’abbia ereditato dalla madre e non riesce proprio a rinunciarvi.

“Madre natura mi ha donato una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero” – ha raccontato compiaciuto il conduttore – “Vedermi meno che nero? Proprio non lo sopporto”.

E proprio per mantenere il colore vivido anche nei periodi freddi, Carlo Conti ha raccontato di avere l’abitudine di concedersi una vacanza in qualche posto esotico oppure, nel caso in cui sia impossibilitato a partire, ricorre ad una lampada intensa solo nella zona del viso. Insomma, possiamo sostenere con certezza che probabilmente, anche in futuro, non avremo mai l’occasione di vedere l’amato conduttore pallido e del colore della neve!