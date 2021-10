La bellissima Eleonora Pedron ha finalmente rivelato le reali motivazioni che l’hanno spinta a concludere la sua storia d’amore con Biaggi.

Proprio oggi uscirà il libro scritto dall’ex Miss Italia – Eleonora Pedron – intitolato ‘L’ho fatto per te’, opera in cui la modella si racconta e rivela momenti particolarmente tristi e difficili della sua vita. Sono molte infatti, le star che – soprattutto durante la pandemia – hanno deciso di farsi un’analisi di coscienza, lasciando scritti su un foglio bianco tutti i momenti salienti della propria carriera. Tra di loro, ad esempio, c’è anche Francesca Neri, attrice e moglie di Claudio Amendola, la quale ha parlato della malattia che per anni l’ha indebolita.

Tornando alla bellissima showgirl, all’interno del suo libro non poteva non fare riferimento alla storia d’amore con Max Biaggi, la Pedron infatti ha deciso di aprirsi senza filtri sulle motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il suo grande amore.

‘L’ho fatto per te’ – le rivelazioni su Biaggi

L’ex Miss Italia Eleonora Pedron è originaria di Borgoricco, purtroppo la sua vita rimase segnata da due gravi lutti, entrambi per incidenti d’auto: prima perse la sorella Ines – la quale aveva solo 14 anni – ed, in seguito venne a mancare anche il padre della modella, quando lei era appena vent’enne. Per questo motivo, Eleonora decise letteralmente di scappare dalla città d’origine per i troppi ricordi dolorosi: fece prima Miss Italia e successivamente iniziò una relazione con il motociclista Max Biaggi.

La storia d’amore con Biaggi, venne da entrambi vissuta molto intensamente e velocemente, la modella aveva bisogno di collezionare ricordi positivi che potessero in qualche modo sostituire quelli vecchi. Proprio per questo motivo, volle diventare immediatamente mamma e concepì i suoi due figli uno vicinissimo all’altro.

E’ proprio questa irrequietezza della modella e l’intensità della storia d’amore che poi la spinse a lasciare il motociclista: “Quando ho conosciuto Max, lui viveva già a Monaco e per me qualsiasi posto andava bene, purché non fosse il mio paese […] Ho voluto avere due figli vicinissimi […] senza nessuno che mi aiutasse per scelta. Ho lasciato il lavoro per occuparmi di loro, Max era sempre via”.

Insomma, sembra che il vero motivo della rottura sia l’eccessiva velocità con cui i due hanno vissuto la storia. Alla fine, le troppe responsabilità li hanno soffocati fino a portarli alla rottura definitiva.