La storia d’amore tra Bianca Atzei e Max Biaggi è ormai finita dalla fine 2017. Ecco quali sono i veri motivi.

Tutti ricordiamo il dolore che Bianca Atzei aveva raccontato durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Alla fine del 2017, la cantante era stata lasciata senza una vera spiegazione dal fidanzato Max Biaggi, dopo ben due anni di relazione idilliaca.

La Atzei non seppe spiegare come fosse possibile che, da un giorno all’altro, fosse sparito il sentimento, tanto che molti fan della coppia avevano pensato che il motociclista si fosse riavvicinato all’ex moglie Eleonora Pedron. Fu il diretto interessato a smentire la notizia di un presunto ritorno di fiamma con la madre dei suoi figli, ma fino a poco tempo fa, i veri motivi della rottura tra Bianca e Max rimanevano ignoti.

LEGGI ANCHE —> Bianca Atzei e il padre: un lutto li unisce come mai prima

Dopo aver visto le lacrime dell’ormai ex fidanzata, è stato lo stesso Max Biaggi a spiegare cosa l’avesse spinto a rompere la relazione con la concorrente dell’Isola dei Famosi.

Biaggi e Atzei, ecco perché è finita

Eleonora Pedron pare non centri assolutamente nulla nella rottura tra Bianca Atzei e Max Biaggi, a chiarirlo è stato lo stesso motociclista, il motivo è ben più profondo. Poco tempo fa, Biaggi ebbe un gravissimo incidente che lo portò a guardare la morte in faccia e, quando avvengono tragedie di questa entità, una persona si rende conto di quali siano le ragioni per cui valga la pena lottare. “Quando si subiscono traumi così importanti è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso” – aveva dichiarato Max.

LEGGI ANCHE —> Walter Nudo, che fine ha fatto l’ex de L’isola dei Famosi? Eccolo oggi

Biaggi si era reso conto che la relazione con la cantante lo distraeva da ciò che per lui era davvero importante: i suoi figli. Dopo l’incidente, decise così di ‘eliminare’ tutto ciò che non gli permetteva di dedicarsi totalmente ad Angelica e Leon Alexander, e tra le ‘cose superflue’ che si lasciò alle spalle, ci fu anche la povera Bianca Atzei.

Fu questo quindi il vero motivo che portò alla rottura tra Max Biaggi e Bianca Atzei: il motociclista, a seguito del trauma subito, decise di volgere tutte le sue attenzioni ai figli avuti con Eleonora Pedron. Inoltre, Bianca cominciava a desiderare una famiglia con il motociclista e questo lo convinse ulteriormente della sua drastica decisione.

LEGGI ANCHE —> Max Biaggi, grave lutto, muore il padre: “Non ho fatto in tempo a salutarlo”

“L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue in qualsiasi campo” – aveva dichiarato duro Max Biaggi, il quale forse avrebbe potuto esprimersi con più delicatezza nei confronti dell’ormai ex fidanzata.