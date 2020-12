Melita Toniolo in intimo scatena Instagram: arriva anche il commento di Eleonora Pedron

Melita Toniolo fa impazzire i suoi follower di Instagram con uno scatto bollente che non passa inosservato. I commenti del web sono tutti per lei

La showgirl è molto attiva nell’ultimo periodo su Instagram, con tanti post che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano indifferenti sul web. La sua partecipazione nella giuria del muro dei 100 nel programma “All Together Now” l’ha mostrata in tutta la sua bellezza e splendida forma, ma è sui social che spesso riesce a catturare l’attenzione generale e a riscuotere forti successi. Con 1,2 milioni di follower parliamo di un personaggio pubblico a tutti gli effetti, una bellezza che continua a riscuotere forti successi nel pubblico anche grazie alla sua simpatia che la rende speciale agli occhi dei suoi follower. Tanti i post che nelle ultime settimane hanno raccolto migliaia di consensi da parte dei fan che hanno espresso il loro gradimento nei suoi confronti a suon di like e di commenti.

Melita Toniolo ha pubblicato nelle ultime ore una serie di post che non sono passati inosservati. Uno di questi ha infiammato il web. Parliamo di quello – pubblicato sotto – che l’ha vista in intimo sdraiata sul letto. Con le curve in primo piano ed una bellezza disarmante ha lasciato i follower senza parole. Uno di quegli scatti che come si dice fa il giro del web in pochi minuti. Tantissimi i consensi da parte dei follower che si sono detti nei commenti pazzi di lei. Una foto che ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori che crescono sempre di più, e che certificano la sua forte popolarità raggiunta. Consensi per lei anche tra i colleghi del mondo dello spettacolo, con il commento di Eleonora Pedron che non ha esitato a commentare la foto della showgirl mostrando anche la forte amicizia tra le due amiche. “E anca luni, marti, mercore , zoba, venare e sabo!😂❤️”.