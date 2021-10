Vediamo insieme che cosa potremmo vedere nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca, Love is in the air, di oggi.

Come sappiamo tutti i giorni possiamo svagare la nostra mente con circa un’ora della nostra soap opera preferita, stiamo parlando ovviamente di Love is in the air.

Ma che cosa avremmo modo di vedere nell’appuntamento del 15 ottobre? Vediamo insieme.

Iniziamo con il dire che Ayfer ha deciso di organizzare una dolce vacanza con il suo compagno, il cuoco italiano Alexander.

Love is in the air: arriva l’ultimatum per lei

Il motivo è per cercare di appianare quello che è successo negli ultimi giorni, con le varie discussioni con Aydan.

Ovviamente, nulla andrà come sperato, perchè la coppia continuerà a discutere per tutto il viaggio, e Ayfer si mostra davvero molto gelosa, quasi possessiva.

Una volta che ritornano in città, il rapporto sembra andare peggio di prima, ed il cuoco inizia ad avere dei dubbi molto importanti sulla loro relazione, e per chiedere consigli si rivolge proprio a lei, Aydan.

Come è possibile immaginare, la donna utilizzerà questa situazione per prendere punti sull’uomo che le interessa, a discapito di Ayfer.

Sembra poi che le notizie negative per Ayfer non finiscono mai, in questo periodo, perchè Deniz ha annunciato a tutti le sue nozze imminenti con la bella Eda.

Il tutto facendo credere alla bella ragazza, che in questo modo Serkan si sarebbe ingelosito di lei, ma in realtà è lui che ama Eda.

La giovane, credendo nelle parole di Deniz, ha fissato anche una data, ma la zia Ayfer ovviamente è molto arrabbiata con lei.

La zia non crede che la ragazza possa aver accettato un piano del genere, e vede la particolare attenzione che ha Deniz nei suoi confronti, decide quindi di lanciare un ultimatum ad Eda, se non annullerà le nozze, dirà tutta la verità a Serkan.

Per il momento possiamo solamente attendere l’appuntamento di domani, sempre alle 16.55 per capire come si svilupperà questa particolare, ed intrecciata situazione!