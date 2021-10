Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: notizia triste per loro

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella coppia, al momento divisa, formata da Enzo Paolo e Carmen Russo.

Come sappiamo la mitica ballerina e show girl, in questo momento si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero al Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando ovviamente di Carmen Russo, ma in questi giorni è arrivata una triste notizia per la coppia, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Iniziamo con il dire che recentemente Enzo Paolo ha rilasciato una lunga intervista alle pagine del giornale Vero, ed ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo il lockdown.

Enzo Paolo Turchi: ho dovuto chiudere tutto

Ha infatti dovuto chiudere la scuola di ballo che aveva aperto in Sicilia, una sfida persa per lui, dove ovviamente ha perso anche dei soldi.

Enzo Paolo, ha infatti dichiarato che avrebbe dovuto pagare ben 15 mensilità per tutto il tempo che l’immobile è stato chiuso e vuoto, ed ha anche dichiarato le seguenti parole:

“Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”

La loro era una vera e proprio accademia di danza e da li nascevano dei ballerini bravissimi, ed i saggi avevano sempre il tutto esaurito.

Aveva anche pagato il teatro e la sartoria per i costumi, che tra le altre cose ha fallito, e se non aveva qualche soldo da parte sarebbe stato un bel problema, Enzo Paolo ha anche aggiunto che per il mondo dello spettacolo si è fatto poco.

Da quando ha chiuso la sua accademia, si dedica completamente alla figlia Maria che ad oggi ha quasi nove anni, mentre la moglie è impegnata al Grande Fratello.

La coppia, durante il lockdown ha evitato di avere qualsiasi tipo di approccio tra di loro, per evitare problemi sul lavoro.

Hanno anche dichiarato che il bacio con la mascherina non è il massimo e quindi hanno rinunciato dopo poco.

La coppia è felicemente sposata dal 1987 e procede a gonfie vele, nel 2013 sono diventati genitori per la prima volta, grazie alla fecondazione assistita, quando Carmen aveva 54 anni ed il marito 64.