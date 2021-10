Una vita: Bellita viene bocciata dalla critica, la sua incredibile reazione

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento odierno della nostra amata soap opera spagnola, Una vita.

Anche oggi abbiamo modo di vedere un entusiasmante quando intrigato episodio della nostra soap opera che non si è mai fermata, nemmeno in estate.

Stiamo parlando di Una Vita, dove tutto si svolge nel quartiere di Acacias, e troviamo molte storie intrecciate l’una con l’altra.

Come sappiamo negli ultimi episodi, la voce di Bellita è stata un serio problema, perchè il fatto di essere ovviamente afona, può causare un guaio alla sua carriera.

Bellita: la critica la tronca

La notizia di questa malattia è arrivata proprio nel momento peggiore che poteva essere, perchè insieme ad una proposta molto interessante da parte di Josè Miguel.

L’uomo infatti l’ha convinta a registrare un nuovo disco, ma la bravissima cantante è triste perchè pensa di dover dire addio alla sua musica.

Ovviamente Josè Miguel non si da per vinto e quando sarà pronta la canzone, la prima cosa che farà sarà andare proprio da Bellita.

La donna, una volta visto il brano, sarà super felice e per questo con grande coraggio farà un’esibizione pubblica.

Anche se tutto sembra andare nel migliore dei modi, Bellita non sembra essere molto contenta.

Decide quindi, di inserire nella canzone l’urlo di Jacinto, il portinaio e la moglie, sono super fieri e felici della proposta che ricevono, ed accettano in men che non si dica.

La cosa funziona in modo incredibile, grazie a José che riesce a sistemare tutte le voci, e ne esce fuori un vero e proprio gioiello!

Ma, anche se il quartiere è super felice, come i suoi protagonisti, la critica non sembra essere della stessa idea.

Per quanto riguarda Ramon, invece, ha decido di seguire il consiglio e di scendere in politica con i liberali.

Una decisione che ovviamente ha scatenato la gelosia del figlio Antonito, perchè il ragazzo si era schierato per essere anche lui un portavoce del partito ma Armando ha rifiutato la proposta.

Proprio per questo, il figlio ha deciso di scendere in politica con la fazione opposta a quella del padre.

Da quel momento in poi è stata guerra aperta, sia in piazza per i comizi che dentro le mura di casa.

Ramon, in questo momento sembra essere molto preoccupato e parlerà a cuore aperto al suo amico Armando.

Per vedere come si svilupperanno le altre vicende, bisognerà attendere i prossimi appuntamenti sempre su Canale 5 alle 14.10 circa.