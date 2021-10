Ecco il trailer del nuovo episodio del reboot di Ghostface! Scopriamo insieme i dettagli del suo attesissimo debutto.

La serie americana Scream è un prodotto cinematografico slasher (in riferimento alle ferite da arma affilata) diretto da Wes Craven e scritto da Kevin Williamson e Ehren Kruger. Il segreto del successo di questi film horror, risiede proprio nel fatto che tratta avvenimenti realmente accaduti negli anni ’90, periodo in cui il killer Danny Rolling, commetteva una serie di omicidi mascherato con un costume di Halloween.

La serie è composta da cinque film e ognuno segue la stessa sequenza nella trama: si inizia con un misterioso omicidio, per poi trattare le indagini ed infine viene rivelata l’identità del killer. Le prime due stagioni, proprio per il successo conquistato, sono state caricate anche sulla piattaforma Netflix, in modo da essere facilmente reperibili.

Ed ora, è giunta una bellissima notizia per i fan di questo genere spaventoso: è appena uscito il trailer italiano dell’ennesimo capitolo di Scream, il cui debutto è previsto per il 2022.

L’attesissimo Trailer

L’annuncio ufficiale è stato mandato via Twitter, e in esso è stato anche confermato il ritorno dello storico cast di sopravvissuti: David Arquette, Courtney Cox e Neve Campbell, ma saranno tanti altri i volti stellari di Hollywood che ci terrorizzeranno nel 2022. La vittima del killer di Scream 5 sarà Tara Carpenter, interpretata dalla talentuosa Jenna Ortega, attrice conosciuta per il ruolo di Ellie Aleves nella serie thriller You.

Nonostante la festa di Halloween si stia avvicinando sempre di più, non potremo godere del nuovo film fino al 13 gennaio 2022. Sarebbe stato bello guardare Scream accompagnati dall’atmosfera spaventosa della festa pagana delle streghe, tuttavia ci dovremmo accontentare di accedervi pochi giorni dopo la Befana.