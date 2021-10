Il paradiso delle signore: Anna torna finalmente al paradiso

Vediamo insieme che cosa o meglio chi ritorna al Paradiso delle signore, e sicuramente porterà con se qualche cambiamento.

Ogni giorno ci aspetta un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda l’amata soap opera che viene girata e prodotta in Italia, ovvero Il paradiso delle signore.

Anche oggi ci aspetta un nuovo appuntamento sempre in inda al solito orario, ma vediamo quale importante ritorno ci aspetta, ovvero quello di Anna, e cosa cambierà.

Il paradiso delle signore 13 ottobre!

Iniziamo con il dire che Ezio ha deciso di stabilirsi in pianta fissa a casa Cattaneo insieme alla sua nuova compagna.

L’uomo è davvero felice che anche la figlia si possa abituare presto a questa novità, ma in questo momento Stefania sembra essere in un momento di difficoltà.

Giustamente, la donna è ancora un po’ provata da questa novità che ha scoperto e deve prendere confidenza con le altre due donne.

Veronica, si avvicinerà piano piano a Stefania ma questo farà scattare in Gemma, la figlia una incredibile gelosia.

Tina, nel mentre ha preso la grande e difficile decisione di rifiutare la proposta di Vittorio, e per questo motivo non sarà la protagonista del film

Ma ovviamente, come sappiamo Vittorio se ha deciso una cosa è quella, e chiede direttamente alla donna di riscrivere il copione come meglio crede.

In tutto questo caos, ritorna al Paradiso anche Anna che diventa la nuova aiuto contabile, ed aiuterà Beatrice nelle parte finanziaria, e forse riuscirà in questo modo a dimenticare il passato.

Molto probabilmente Salvatore riuscirà a rivederla e forse questa volta scoccherà la freccia di cupido.

In tutto questo però, Flora sarà in grandissima difficoltà, perchè Vittorio le ha dato il compito di disegnare la nuova collezione del paradiso, che sarà il punto focale del nuovo numero per quanto riguarda il Paradiso Market.

La donna, però non sapendo gestire nel migliore dei modi il nuovo lavoro, dovrà chiedere l’aiuto di Agnese e Maria, e forse in questo modo, miglioreranno anche i loro rapporti.