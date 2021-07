Questa volta ad essere in imbarazzo è anche il marito. Meghan Markle fa un annuncio importante nel momento sbagliato.

Meghan Markle ormai si sa, di gaffe a palazzo Reale ne ha fatte tante e combinate ancora di più. Dopo le accuse di bullismo da parte del personale a servizio della Royal Family, le urla ricevute dal duca di Cambridge William che un giorno non è riuscito a trattenersi e ha sbottato contro la moglie del fratello definendola “spietata“, viene allo scoperto un’altra gaffe fatta dall’ormai ex attrice.

Pare infatti che la Markle, nel 2018 in attesa del primo figlio Archie Harrison, abbia commesso un errore non poco grave secondo l’etichetta del galateo, soprattutto in un contesto come quello in cui vive la famiglia Reale britannica. La donna ha annunciato la gravidanza durante il ricevimento del Royal Wedding della cugina di Harry, Eugenia di York e di Jack Brooksbank. Davanti a tutti i presenti ha rivelato di aspettare il primo figlio, rubando completamente la scena agli sposi che, a detta dalla voce vicina alla Royal family, sono andati su tutte le furie.

La vicenda è ripresa anche nel nuovo libro sulla famiglia reale britannica “Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor”, dove descrivono la scena e la reazione di Eugenia e sua madre Sarah Ferguson, furiose e quella imbarazzatissima di Harry. Secondo le stesse indiscrezioni, è con questo fattaccio che Meghan si è inimicata la regina Elisabetta II, che a quanto pare, ha reputato il gesto della Markle fuori luogo e imperdonabile. William Hanson esperto di etichetta britannica, l’ha considerato “un passo falso, inaccettabile. Sarebbe stato molto meglio fare l’annuncio alla fine della cerimonia. Sono rimasto molto sorpreso da questa caduta di stile da parte di Harry, che adora la cugina”. Ma questa volta in realtà, il maritino della Markle, che l’ha sempre sostenuta lasciando il posto della vergogna e dello stupore ai suoi familiari, si è imbarazzato e dissociato dal suo gesto.

Secondo altre fonti però, tutto ciò in realtà non sarebbe mai avvenuto. Meghan non aveva assolutamente annunciato la gravidanza durante il matrimonio di Eugenia, che d’altro canto non ha parlato di Meghan e Harry in nessun post dedicato al grande evento celebrato nel castello di Windsor, facendo presupporre una presunta diatriba.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Harry e William si incontrano per Lady D, ma qualcosa non va come dovrebbe