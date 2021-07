Il medico Walter Ricciardi, apparso spesso pubblicamente durante la crisi Covid, approva la decisione del Governo di Mario Draghi in merito al Green Pass.

Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 5.140, i morti 5. Sono 178 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in più rispetto a ieri. I nuovi ingressi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 16 contro i 21 di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.392, in aumento di 52 nelle ultime 24 ore.

Cosa dice Ricciardi

Il principale consigliere del Ministro Roberto Speranza, Walter Ricciardi, si dice totalmente a favore del Green Pass non solo per gli spostamenti ma anche per le attività quotidiane come recarsi a lavoro: infatti, oltre che per la decisione di rendere il pass obbligatorio per numerose attività presa dal Premier Mario Draghi, il medico ha espresso contentezza per l’iniziativa di Confindustria che ha proposto di rendere il vaccino – o il tampone – obbligatorio per i lavoratori: pena nel peggiore dei casi l’esclusione dal posto di lavoro. Una decisione che potrebbe ledere i diritti dei lavoratori? Non secondo Ricciardi, convinto della legittimità di un’imposizione del Green Pass: “Questa strada è assolutamente giusta, supportata dall’attuale legge sul lavoro che obbliga i datori a proteggere i propri lavoratori“, ha detto in un’intervista a Huffington Post il professore.

Ricciardi è sempre stato un sostenitore della linea dura nei confronti della pandemia e dei no vax che ancora rifiutano di sottoporsi al vaccino: “In questo momento abbiamo la necessità di agire rapidamente limitando la circolazione del virus. Se quella in corso sarà una piccola ondata o una grande onda, dipende da noi”, afferma il professore che incolpa i media per la disinformazione effettuata sui vaccini, responsabile di cotanta indecisione verso il medicinale. Il medico elenca anche i vantaggi che la vaccinazione portano sull’estate imminente: “Questo mese va vissuto con razionalità ed equilibrio. Le vacanze si possono fare e si può condurre una vita normale se si è vaccinati”, le sue parole che rispondono a chi si chiede come si svolgerà il mese di agosto, scelto da tanti come periodo di vacanza. Ricciardi raccomanda di prestare comunque attenzione ma conclude così il suo intervento: “Il vaccino protegge contro la malattia grave, contro l’ospedalizzazione, contro l’ingresso in terapia intensiva, e rappresenta lo strumento principale per avere una vita normale”.