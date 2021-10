Il noto conduttore ha portato avanti per anni una profonda relazione con la bellissima Isabel. Poi tutto d’un tratto, i due si sono separati.

Ezio Greggio è uno dei volti più importanti delle televisione italiana e per anni ci ha fatto compagnia nelle nostre case con i suoi programmi esilaranti. Inizia infatti la sua carriera come cabarettista, proprio come l’amico e collega Gianfranco D’Angelo, e – successivamente – debutterà in televisione come conduttore a Telebiella nel 1972 e da quel momento conquisterà un successo dopo l’altro.

Per sempre iconica rimarrà la sua collaborazione con l’amico Enzo Iacchetti, al fianco del quale condurrà per anni il noto tg satirico Striscia la Notizia, su Canale 5. Ora però, proviamo ad entrare nella vita privata dell’amato conduttore, in particolare in riferimento al suo matrimonio con Isabel Bengochea.

LEGGI ANCHE —> Striscia La Notizia, avete mai visto la compagna di Jimmy Ghione? Chi è la bellissima

Ecco perché i due si sono separati

La relazione tra Ezio Greggio e Isabel Bengochea è durata quasi vent’anni e ha portato alla nascita dei due figli del conduttore: Gabriele e Giacomo. I due erano follemente innamorati, per questo motivo la notizia della separazione fece molto scalpore per quando riguarda il gossip televisivo. Lei, originaria dei Paesi Baschi è molto più giovane rispetto al buon vecchio Greggio, ma sembra che al conduttore 67enne piaccia relazionarsi con ragazze attive e giovanili.

LEGGI ANCHE —> Vanessa Incontrada pizzo nero e trasparenze: come si è presentata a Striscia La Notizia

Da qualche tempo infatti, Ezio Greggio si è rifatto una vita al fianco di Romina, la quale non ha ancora compiuto trent’anni. A conquistare tutte queste affascinanti dame, sarà l’intelligenza, la spigliatezza e soprattutto la simpatia che contraddistinguono il conduttore. Doti che, tra l’altro, gli hanno permesso di mantenere per anni il timone di Striscia la Notizia.

LEGGI ANCHE —> Striscia: Giulia e Talisa, le nuove veline, tutto su di loro!

Tornando all’ormai ex moglie del conduttore, su di lei si sa poco e niente. Anche durante la sua relazione con Ezio infatti, rimase lontano dai riflettori per tutelare la sua privacy. I motivi della rottura con Ezio Greggio sono molto semplici: gli impegni lavorativi e i tanti anni insieme, li hanno portati a separarsi sempre di più, fino a condurli alla separazione definitiva.