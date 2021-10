Sabrina Salerno: décolleté in primo piano e spacco infinito, una bomba!

Ecco l’ultimo scatto di Sabrina Salerno. Il suo décolleté ha lasciato tutti senza fiato e lo spacco infinito del vestito è una vera bomba

Sabrina Salerno mostra un décolleté infinito (foto: Instagram).Sabrina Salerno ha colpito ancora. La bella showgirl ha regalato ancora ai suoi fan uno scatto al cardiopalma. Non è scontato, infatti, che ad ogni foto pubblicata sul profilo Instagram ci sia una vera e propria ondata di likes e complimenti degli utenti, a meno che la protagonista non sia Sabrina Salerno.

La sua ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, ha fatto impazzire i suoi fan che hanno inondato di complimenti la bella cantante. Lo spacco infinito del vestito è meraviglioso e fa sognare chi lo guarda. Ecco la foto che ha pubblicato Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno: foto in décolleté con uno spacco infinito

Sabrina Salerno sta scaldando i motori prima della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La bella showgirl ha pubblicato una foto con un vestito molto attillato che ha fatto impazzire i fan e gli utenti di Instagram. Ancora una volta è lei la protagonista del web.

La sua straordinaria bellezza resta immutata negli anni e la sua voglia di calcare ancora le scene dello spettacolo la rendono una delle artiste più amate dal pubblico italiano. Non per nulla la sua ultima foto pubblicata ha raccolto migliaia di likes. Ecco cos’ha pubblicato.

Nello scatto, la showgirl indossa un vestito bianco iper-attillato, il quale mette in risalto il suo fisico snello e le sue meravigliose forme. La bella showgirl è in una posa ammaliante e, mentre guarda direttamente l’obiettivo, tiene una mano sul fianco e una tra i capelli.

Lo spacco del vestito è infinito e fa sognare i fan. La scollatura mette in mostra un décolleté perfetto che la bella Salerno di certo non nasconde timidamente. L’artista è incantevole e in una sola foto è riuscita ad evidenziare la sua sensualità esplosiva.

Sabrina Salerno è quindi prontissima per partire con Ballando con le stelle. La puntata andrà in onda il 16 ottobre su Rai1 e vedrà protagonista, tra gli altri, anche la meravigliosa showgirl che farà coppia con Samuel Peron. Un appuntamento da non perdere!