Chicago Med: è finito prima, ma ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Sono andate in onda su Italia 1 le ultime puntate di Chicago Med 5. Cosa succederà nella prossima stagione?

La serie ideata da Dick Wolf, Chicago Med, è terminata ieri sera con le ultime 3 puntate della quinta stagione.

A causa della pandemia da Coronavirus, quella di giovedì in realtà non era programmata per essere l’ultimo episodio della serie. Infatti, sono stati costretti a interrompere tutti gli show, tra cui anche quelli di “One Chicago”.

LEGGI ANCHE—>GREY’S ANATOMY: RETTROSCENA SUL RITORNO DI ADDISON

Ma cosa vedremo nella sesta stagione, che è già andata in onda su Sky? Quello che sappiamo è che come in altri show, come Grey’s Anatomy, rivivremo di nuovo l’emergenza sanitaria.

Lo staff del Chicago Med, infatti, dovrà affrontare questa terribile epidemia. Ma, fortunatamente, avremo modo di vedere anche dell’altro.

Cosa succede nella prossima stagione di Chicago Med?

Scopriremo qualcosa in più della coppia formata da Will Halstead e Hannah Asher. I due sono di nuovo una coppia, ma come anticipato già dal dottor Charles, la dottoressa ricadrà nel tunnel della droga.

Come si comporterà adesso il dottor Halstead? Chiuderà per sempre con lei oppure la fidanzata deciderà di intraprendere un percorso di riabilitazione?

Scopriremo, inoltre, cosa succederà alla coppia formata dall’infermiera April Sexton e il dottor Ethan Choi. I due si sono lasciati: la donna, nella puntata andata in onda ieri sera si è sentita male, dopo la cura di fertilità a cui si sta sottoponendo per rimanere incinta.

LEGGI ANCHE—>LAW & ORDER: ECCO QUANDO LO VEDREMO CON UN INGRESSO SPECIALE

In questa occasione, la donna confesserà al suo fidanzato, che in un momento di debolezza, ha contraccambiato il bacio con il dottor Marcel Crockett.

I due riusciranno a risolvere la questione? Il dottor Choi deve decidere se perdonare l’infermiera o meno.

Nella nuova stagione, poi, la dottoressa, specializzata in pediatria, Nathalie Minning ed il dottor Crockett potrebbero intraprendere una relazione. Infatti, l’uomo dopo un caso medico particolarmente complesso, si confiderà con la sua collega.

Purtroppo, questa serie conteneva meno episodi rispetto alle altre stagioni. Non sappiamo ancora quando Italia 1 proporrà le nuove serie, probabilmente la prossima estate. In America, intanto, stanno girando già le nuove stagioni di One Chicago.

Anche voi siete curiosi di scoprire cosa ci attende nei nuovi episodi?