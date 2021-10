Law & Order: ecco quando lo vedremo con un’ingresso speciale

Grandi addii nello show di Dick Wolf: a Law and Order SVU ci lasceranno due personaggi. Ma si unirà al cast Octavio Pisano, che interpreterà il detective Joe Velasco.

E’ uno degli show di Dick Wolf più longevi della storia della televisione. Stiamo parlando di “Law and Order“, che, in America, è giunto alla sua 23° edizione.

In questa nuova serie, però, non compariranno più due personaggi, ossia Jamie Gray Hyder e Demore Barnes, che interpretano la detective Katriona ‘Kat’ Tamin ed il vice capo Christian Garland.

Gli attori si erano aggiunti al cast nel 2019. L’interprete della detective ha fatto sapere che questa non è stata una sua decisione, ma bensì è stata presa dai “piani alti”.

Ma se dobbiamo dire addio a questi grandi attori, bisogna dare il benvenuto ad un nuovo personaggio, il detective Joe Velasco, che ha il volto di Octavio Pisano.

Ha già fatto il suo ingresso in questa 23° stagione, quando il detective Velasco si è ritrovato a collaborare con “l’Unità Vittime Speciali” in un caso che coinvolgeva il membro del Congresso George Howard, un predatore seriale.

Law and Order SVU: cosa succederà nella nuova stagione?

In questo caso il suo aiuto è stato fondamentale, in quanto ha collaborato con la detective Rollins (interpretata da Kelli Giddish) a a rintracciare una delle vittime di stupro scomparse del politico.

Dopo questi episodi, è stato annunciato che l’attore entra ufficialmente a far parte del cast di Law and Order: Unità speciale.

In questa nuova serie, Olivia Benson subirà un’aggressione da uno sconosciuto: in questo modo si andrà a giustificare l’infortunio che l’attrice Mariska Hargitay ha avuto lo scorso luglio.

E’ stato già confermato che ci saranno dei crossover con Law and Order Organized Crime: in questo modo potremo vedere all’opera ancora una volta insieme il capitano Olivia Benson e il detective Elliot Stabler.

La sesta puntata di questa nuova stagione vedrà toccare il 500° episodio della serie. In questa occasione potremmo rivedere alcuni personaggi che hanno fatto parte di Lw and Order, come Peter Hermann e Danny Pino, che hanno interpretato Trevor Langan e Nick Amaro

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter vedere questi racconti, almeno per quanto riguarda l’Italia: infatti, la serie è ferma all’undicesimo episodio della 22° serie. I nuovi verranno trasmessi su Sky Investigation (e non più da Sky Premium Crime) da 26 novembre.