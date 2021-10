Vediamo insieme che cosa ci aspetta nel nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Tutti i giorni da mesi ormai, siamo abituati a vedere un lungo appuntamento per quanto riguarda la soap opera, Love is in the air.

Anche questa, come la precedente Deydremers, ha avuto un’incredibile successo da parte del pubblico a casa.

Iniziamo con il dire che ormai siamo abituati, nelle ultime settimane a vedere Selin e Deniz che cercano di imbrogliare la povera Eda.

Deniz lascia senza parole tutti

Ma lei è davvero felice perchè Serkan inizia a recuperare piano piano la sua memoria, ed è fiduciosa che possa ricordarsi la loro incredibile storia d’amore.

Tutte le sue speranze, però crollano nel preciso istante della festa per il compleanno di Selin, il tutto a sua insaputa.

Questo bellissimo e romantico gesta, fa cadere nello sconforto la bella paesaggista, e quindi decide di abbandonare la festa.

Serkan, però si preoccupa perchè fuori ha nevicato, e corre subito a cercare Eda, lasciando da sola la donna che dovrebbe sposare a breve.

Selin, ovviamente vede che Serkan è uscito per andare a trovare Eda ed impazzisce dalla gelosia.

La ragazza è rimasta da solo poco dopo aver spento le candeline per il suo compleanno, ma insieme a Deniz, decidono di elaborare un piano.

E decide anche di baciare il ragazzo, per cercare di vendicarsi di Serkan, ma nel mentre, Eda si fa male e Serkan l’aiuta subito.

I due ragazzi passeranno la notte in una bellissima baita, ma al mattino non tutto sarà rosa e fiori, anzi.

Nel mentre, Ayfer ha un enorme dubbio che Alexander non sia fedele, sopratutto dopo che lo ha visto parlare ancora con la sua rivale in amore, Aydan.

Le due donne, si recano al ristorante per parlare e chiarire la situazione, ma trovano l’affascinante cuoco italiano a cena con un’altra donna.

Assolutamente arrabbiatissime, Aydan colpisce Alexander con una bottiglia che trova nelle vicinanze e l’uomo cade a terra svenuto.

Cosa succederà nei prossimi episodi? Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno.