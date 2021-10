“Una Vita”: arrivano le anticipazioni. Una coppia vorrà il ristorante di Felicia. Ecco cosa succederà nella prossima puntata

Ritorna “Una Vita”. La soap opera spagnola, ormai amatissima dal pubblico televisivo italiano, torna con un nuovissimo episodio che andrà in onda il 19 ottobre 2021, ovviamente su Canale 5. Le anticipazioni appena giunte parlano di grandissime novità sul fronte del ristorante di Felicia.

Ma non solo. Anche Servante ha un importantissimo annuncio da fare. L’albergatore potrebbe infatti inaugurare la sua rapida scalata al potere. Ma cosa succederà davvero? Ecco, quindi, le anticipazioni di “Una Vita”, leggile subito per sapere cosa accadrà nella puntata del 19 ottobre.

Anticipazioni di “Una Vita”: Una strana coppia vuole il ristorante di Felicia

Nuova puntata e nuovi trailer della soap opera “Un Vita”. La fiction spagnola ha avuto un grandissimo successo in Italia e il pubblico è sempre più curioso su come andrà a finire la storia. Dopo l’incredibile e tragica notizia su Ildefonso, infatti, la scorsa puntata si è concentrata sui drammi di Camino.

LEGGI ANCHE –> ROMINA POWER: ECCO PERCHÈ È OBBLIGATA A PORTARE SEMPRE ABITI AMPI

La puntata di “Una Vita” del 19 ottobre offrirà agli appassionati della serie numerosi colpi di scena. L’episodio si concentrerà infatti sulla figura di Servante. L’albergatore è affamato di potere e denaro, ed è deciso a conquistare un elevato ruolo sociale.

Sarà proprio per questo motivo che Servante deciderà di entrare in politica. Ma, in perfetta coerenza con il suo stile, Servante deciderà di non iscriversi né al partito liberale e nemmeno a quello conservatore: la sua decisone, infatti, sarà quella di fondare un partito tutto suo.

Sul fronte “Nuovo Secolo XX”, il ristorante D’Aacias di Felicia, ci saranno importanti novità: Felicia è sempre più vicina a Marcos e tra i due sta per nascere il vero amore. Nella prossima puntata i due, infatti, dovranno fare delle scelte e Felicia potrebbe rinunciare a ciò che, fino ad ora, le era più caro.

LEGGI ANCHE –> CLAUDIA GERINI E GILETTI INSIEME? ECCO LA FOTO!

Da quando Felicia e Marcos hanno iniziato a frequentarsi, la proprietaria del “Nuovo Secolo XX” ha iniziato a dedicare sempre meno attenzioni alla sua osteria. Felicia è ormai l’unica a gestire il ristorante e sta pensando di venderlo. Sarà proprio in questo frangente che spunterà una strana coppia pronta a comprare l’attività.