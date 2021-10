Isabella Ricci: l'abito che non ti aspetti da lei, sensualissimo!

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore la dama Isabella Ricci, lasciando tutti i suoi follower senza parole.

La sua eleganza e gentilezza hanno colpito dal primo momento che Isabella ha messo piede nel programma Uomini e Donne lo scorso anno.

E’ diventata nel giro di pochissimo l’esatto contrario di Gemma e per questo motivo le due sono praticamente nemiche.

Isabella ha anche aperto solamente quest’anno il suo profilo social su Instagram perchè prima non ne aveva uno.

Isabella: abito insolito per lei

Come sappiamo da giovane ha fatto anche la modella ed il suo fisico è perfetto anche oggi, con il suoi lunghi capelli grigi.

Per chi non lo sapesse insieme ad alcuni amici ha aperto una catena di negozi per gli animali che sta andando davvero molto bene ed hanno vari negozi in giro per l’Italia.

La dama di Uomini e Donne, è stata sposata ma non ha mai avuto figli, come risulta dalle varie informazioni che sono state fornite su di lei.

Nelle ultimissime puntate del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, la sua presenza non c’è stata ed in molti hanno pensato che si fosse ritirata dal programma, ma per il momento non c’è stata nessuna conferma o smentita in questo senso.

Nelle ultime ore però, Isabella tramite il suo profilo social di Instagram ha pubblicato alcune scelte per un abbigliamento particolare del sabato sera, che ha lasciato tutti senza parole.

Indossa infatti due elegantissimi vestiti pieni di pailletes in due colori differenti che le fasciano in modo perfetto e molto sensuale tutte le sue forme.

I suoi capelli sono sciolti e liscissimi come sempre, e nel giro di pochissimo ha ricevuto molti commenti e segni d’apprezzamento da parte dei suoi follower.

Insomma la sua bellezza ha conquistato molti uomini che hanno deciso di partecipare al programma condotto da Maria De Filippi ma per il momento nessuno sembra aver fatto breccia nel suo cuore, o forse non è così dato che non ha preso parte alla ultime registrazioni in studio?

Staremo a vedere nei prossimi giorni, una cosa è certa, Isabella è davvero una donna molto sensuale e bellissima!