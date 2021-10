Flavio Briatore ha affrontato una terribile malattia. Ecco a cosa è andato in contro e come sta ora l’imprenditore

Spesso al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni controverse, Flavio Briatore è stato ancora una volta al centro delle discussioni a causa, purtroppo, di una terribile malattia.

D’altro canto, anche imprenditori affermati e di successo devono andare in contro alle difficoltà della vita. Per Briatore è andata così e non è stato facile per lui. Vi raccontiamo cosa gli è successo.

Flavio Briatore e la sua lotta al Coronavirus: ecco come sta

Il successo è ne DNA di alcune persone che riescono a coltivarlo e ad esserne come un tutt’uno. Una di queste persone è certamente Flavio Briatore, imprenditore brillante e proprietari di numerose catene di night club e ristoranti di lusso.

Ma spesso il successo non basta per evitare i problemi della vita e dichiararsi “immuni” da ogni male. Purtroppo, i rischi che riguardano la salute ci sono per tutti, anche per chi è molto facoltoso, soprattutto, durante una pandemia.

L’imprenditore proprietario della famosissima catena “Billionaire”, che ha sedi a Porto Cervo, Dubai e Arabia Saudita, ha dovuto infatti fare i conti con la Covid 19, dovuto all’ormai noto Coronavirus che lo ha colpito nell’autunno del 2020.

Sia Briatore che sua madre sono risultati positivi, ma, alla fine, ne sono usciti entrambi. Questo però non è bastato, e il ricco dirigente ha dovuto fare i conti con un’altra terribile malattia. Purtroppo, l’imprenditore di Verzuolo ha scoperto di avere il cancro al rene sinistro.

Fortunatamente il brutto male è stato scoperto in tempo e, dopo un intervento chirurgico al San Raffaele di Milano, il tumore è stato asportato. Grazie alla bravura dei medici, ora l’imprenditore può dirsi tranquillo, nonostante il grande spavento per la terribile malattia.