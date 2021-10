Tish, l’ eccentrica cantante che ha incantato il pubblico con la sua voce e il suo look ad Amici nel 2018, è cambiata talmente tanto da lasciare a bocca aperta i suoi fan.

Il giovane talento, il cui vero nome è Tijana Boric, in arte Tish, con la sua partecipazione al talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, aveva conquistato il cuore e l’ attenzione di molte persone che era incuriosite anche dal suo stile che le permetteva di distinguersi ulteriormente dagli altri artisti.

Era entrata nel programma con un look particolare e ricercato, non proprio così usuale da vedersi: un caschetto e sopracciglia arancio ramato, una frangetta molto corta e regolare e un make up molto scuro che rasentava i colori del total black. Sulle guance erano poi presenti due dots, ovvero dei punti neri e sugli occhi il la striscia verticale colorata tipica del trucco occhi dei clown.

D’ altronde la ragazza è davvero unica, non solo quanto a stile, ma anche quanto a cultura personale: vive a Gorizia con la famiglia, ma ha origini serbe; è in grado di suonare diversi strumenti come l’ ukulele, chitarra, il basso, il pianoforte, la viola e il violino e parla ben sei lingue o meglio il serbo, l’ italiano, lo sloveno, inglese, tedesco e croato.

Il cambiamento che ha lasciato i fan con la bocca aperta

Il giovane prodigio che era riuscita ad arrivare in finale ad Amici nell’ edizione del 2018, è molto seguita anche sui social e su Instagram, anche se molto meno rispetto al altre “colleghe” contando quasi 140 mila follower, dove posta momenti di vita quotidiana, ma anche di vita professionale.

Ed è proprio su Instagram che il suo cambiamento così radicale è stato, per così dire annunciato: ebbene Tish ha deciso di darci un taglio con il caschetto e quel trucco così particolare che aveva contribuito a renderla così amata. Oggi, la cantante si presenta molto diversa da come ce la ricordavamo.

Infatti, ora i capelli ramati sono più lunghi, lasciati ad onde che sembrano naturali. Sul viso non c’ è più segno di quel make up scuro che è lasciato ad una bellezza acqua e sapone. Tish sembra molto più consapevole della sua femminilità e questa la trasmette in modo più maturo attraverso una fisionomia e un outfit molto particolare che ricorda quella inglese.

