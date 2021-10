Vediamo insieme di capire come mai spesso abbiamo le mani intorpidite e quali possono essere le moltissime cause.

Iniziamo con il dire che se hai una sensazione di formicolio delle mani, o in un’altro punto del tuo corpo, quello è l’intorpidimento.

Ma da che cosa può essere scatenato? Vediamo insieme alcune cause se la situazione di piccoli spilli non si risolve in tempo breve.

Ovviamente sono situazioni non piacevoli avere questi intorpidimenti, in modo speciale se capita durante la notte.

Mani intorpidite? Ecco il perchè

Se capita di rado non dobbiamo assolutamente preoccuparci, è una situazione normale, ma se capita molto spesso, ci potrebbe essere un’altro problema che si nasconde.

Ci sono infatti alcuni importanti malattie che danno come problematica questo sintomo, nella grande maggioranza dei casi si parla della sindrome del tunner carpale.

Una malattia che interessa moltissime persone, e spesso anche molto giovani, e la loro manifestazione tipica è l’intorpidimento del pollice, dell’indice del medio o dell’anulare ma mai del mignolo.

Il fastidio può essere più o meno sporadico ma anche diventare molto persistente e continuo.

Un’altra malattia potrebbe essere quella di Raynaud che provoca una alterazione dei vasi sanguigni, specialmente quelle che si trovano nei punti più lontani, quindi le dita delle mani.

Questo causa un restringimento per circa 30-60 minuti, del flusso normale del nostro sangue.

Non riuscendo ad arrivare l’ossigeno in modo corretto, tra i vari sintomi c’è anche l’intorpidimento.

Capita spesso, poi che questo sintomo sia presente anche in persone che soffrono di anemia o di diabete, specialmente perchè sono associate a problemi legati alla circolazione negli arti.

Troviamo poi questo sintomo anche in chi soffre di fibomialgia, ma nel caso più pericolo di tutti è l’ictus.

Questo, come sappiamo è legato a problemi di pressione alta, e di vita troppo sedentaria, e dobbiamo far attenzione se l’intorpidimento si manifesta insieme a confusione, mal di test, disturbi del linguaggio e della vista, in questo caso chiamiamo immediatamente i soccorsi.

E voi eravate a conoscenza di tutte queste malattie che possono essere associate ad un fastidio che spesso è molto comune? Ricordatevi però di sentire sempre il vostro medico curante per qualsiasi sintomo voi abbiate!