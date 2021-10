Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera italiana.

Siamo giunti alla sesta edizione del Paradiso delle Signore, che tutti i giorni riesce sempre ad intrattenere davanti al piccolo schermo, moltissimi telespettatori.

Nel nuovo appuntamento di oggi ci aspetta una particolare confessione da parte di uno ritorno incredibile, ovvero Tina, ma vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno: Ecco il figlio in una delle pochissime immagini, è bellissimo

Come sappiamo finalmente la bella Tina ha deciso di rivelare, almeno al fratello il suo segreto, ovvero che soffre di una malattia e che deve curarsi.

Salvatore convince Tina a farlo

Ovviamente Salvatore farà di tutto affinché lo confessi a Vittorio, convinto che l’uomo capirà i suoi problemi e le darà anche una mano.

Tina deve decidere velocemente, anche perchè stanno riscrivendo la sceneggiatura del film proprio per lei.

Salvatore, nel mentre, continua a frequentare la bella Anna che è tornata a lavorare all’interno del mitico Paradiso delle signore.

LEGGI ANCHE —> Anna Carlucci: tutto sulla sorella di Milly meno conosciuta

I due, poi, hanno scoperto di avere una particolare passione in comune, ovvero il grandissimo Totò.

Vittorio, nel mentre sta facendo l’impossibile per convincere il produttore ha modificare la sceneggiatura per far si che la bellissima Tina ne prenda parte.

Per quanto riguarda Flora, sappiamo che è molto attratta da Umberto, e sembra che la cosa inizia a diventare anche dalla parte dell’uomo.

L’uomo inizia a guardarla in modo diverso, ed ha assolutamente intenzione di approfondire la loro conoscenza.

Quello che sta succedendo, ovviamente non piace ad Adelaide che si mostrerà particolarmente gelosa.

Il piano che aveva escogitato per controllare Flora, sembra che le si stia mettendo contro, e molto probabilmente la caccerà anche in qualche guaio.

La contessa non vuole assolutamente che una donna si insinui tra lei ed il suo amatissimo compagno Vittorio.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le prossime puntate della nostra amata soap opera, Il Paradiso delle signore.