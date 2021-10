La nota conduttrice, Afef, si è sposata ancora. Per la quarta volta è convolata a nozze e ha detto “Sì!”. Ecco con chi

Conduttrice e modella, Afef Jnifen, si è sposata ancora. La bellissima donna è convolata a nozze per la quarta volta e la notizia del matrimonio è stata diffusa dalla stessa showgirl tunisina sui suoi profili social. Le nozze sono state svolte in gran segreto e la notizia ha fatto subito scalpore.

La 57enne modella e conduttrice tunisina, naturalizzata italiana, ha infatti una vita privata molto riservata e, una volta saputa la notizia, è esplosa la curiosità su chi sia il fortunato. L’annuncio è stato dato dalla stessa modella sui suoi profili social, ecco chi è lo sposo.

Afef si sposata per la quarta volta: ecco chi è lo sposo

La notizia è stata una vera e propria sorpresa per i fan che non si aspettavano un altro matrimonio della famosa conduttrice. La modella ha postato una foto delle nozze sul suo profilo Instagram. Il post ha ottenuto subito migliaia di likes da parte dei fan estasiati.

LEGGI ANCHE –> ROMINA POWER: ECCO PERCHÈ È OBBLIGATA A PORTARE SEMPRE ABITI AMPI

Lo sposo di Afef Jnifen è Alessandro del Bono, un noto imprenditore milanese che ha voluto celebrare le nozze a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Il matrimonio si è svolto nelle scorse ore e ha letteralmente lasciato di stucco i fan. Nessuno, infatti, sapeva della celebrazione imminente.

La storia d’amore tra i due era nota e in tanti sapevano che Afef Jnifen e Alessandro del Bono stavano insieme, ma la grande riservatezza di Afef ha fatto sì che nessuno sapesse dell’imminente matrimonio tra i due innamorati.

I due si sono conosciuti e messi insieme nel 2019. Già allora per la coppia si parlava di matrimonio, ma in realtà non c’è stato nessuna notizia ufficiale, fino alla foto scattata dalla modella italo-tunisina sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE –> CLAUDIA GERINI E GILETTI INSIEME? ECCO LA FOTO!

Afef Jnifen è nota anche per essere stata la compagna e poi moglie del famosissimo imprenditore Marco Tronchetti Provera. I due infatti si sposarono nel dicembre del 2001 e la loro storia d’amore durò fino al novembre 2018, quando decisero di divorziare.