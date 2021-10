Amici: Alessandra Ciccariello smascherata, non è la prima volta!

Vediamo insieme dove abbiamo già visto la cantante, Alessandra Ciccariello, che ha fatto il suo ingresso ad Amici.

Come abbiamo avuto modo di vedere, nella mitica scuola di Amici, il notissimo talent condotto da Maria De Filippi, ha avuto un nuovo ingresso.

Stiamo parlando di Alessandra Ciccariello, ma qualcosa sembra non tornare, vediamo di capire meglio di cosa si tratta.

Il nome che ha scelto per farsi conoscere nel campo della musica è semplicemente Ale, ed è entrata nella scuola di Amici, con la sua inseparabile chitarra.

Ale di Amici: ecco dove l’abbiamo vista

Lorella Cuccarini l’ha scelta per fare una sfida contro Elisabetta Ivankovich, ed Ale ha vinto conquistandosi il posto nella scuola.

Ma in tanti si sono chiesti, come mai questo volto non è nuovo? Dove l’abbiamo già vista? Ecco l’arcano.

La giovane ha infatti partecipato ad un’altro talent, ovvero X Factor 2020, ed è arrivata vicinissima alle live.

Ha infatti conquistato una delle cinque sedie, ma non è arrivata alle live perchè il giudice Hall Raton ha preferito altre 3 cantanti al suo posto.

E quest’anno ha deciso di partecipare ad un’altro talent, ma questa volta diverso, sperando che questa volta sia quella giusta per lei, dato che lo scorso anno era veramente ad un passo.

Alcune informazioni su di Ale, ovvero non è solamente, se così possiamo dire una bravissima cantante ma è anche una ballerina.

E’ nata a Napoli il 13 settembre del 2003, e per la precisione a Portici, ha il diploma al liceo scientifico ed al momento è iscritta all’Università di Napoli.

Dando un’occhiata al suo profilo social di Facebook, sembra che sia single e che nella sua vita c’è spazio solamente per la sua amata musica.

Ha studiato danza fin da piccola e solamente a 12 anni ha iniziato a scrivere anche canzoni, ha già anche alcuni inediti, come LV, o Cuori in una busta.

Insomma non è un volto sconosciuto, anche se magari non tutti l’avevano subito collegata all’altro talent, ovvero X Factor.

E voi cosa ne pensate di Ale, in questa velocissima prima impressione? Vi piace oppure no?