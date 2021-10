Un posto al sole: dopo più di venticinque anni, la nota soap italiana potrebbe cambiare orario. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sta succedendo all’amata trasmissione.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata per gli appassionati di Un posto al sole, a dare l’indiscrezione è stato Dagospia rivelando che l’amata soap potrebbe subire un importante cambiamento.

La serie, trasmessa su Rai 2 potrebbe cambiare orario di messa in onda, sembra infatti, che l’azienda, stia lavorando per lanciare un nuovo programma di politica e l’orario in cui dovrebbe andare in onda è proprio quello di Un posto al sole.

Per questo motivo, la dirigenza Rai sta valutando l’idea di anticipare la soap per dare spazio al nuovo talk show, che vede come conduttrice Lucia Annunziata. Ma vediamo nel dettaglio tutte le info rivelate da Roberto D’Agostino.

Leggi anche->Il paradiso delle signore: Salvatore convince Tina ha farlo

Un posto al solo cambia orario? ecco cosa sta succedendo

Come dicevamo la Rai sta pensando di introdurre nel palinsesto un nuovo talk show, il format previsto non è nulla di nuovo, anzi, si tratta del solito programma in cui si parla di politica.

Roberto D’Agostino ha rivelato che l’azienda ha deciso di spostare Un posto al sole per dare spazio a questa nuova trasmissione. Quindi la soap non andrà più in onda alle 20.45 ma verrà anticipata di qualche ora.

Da quanto ha dichiarato Dagospia, la Rai sembra molto convinta di questo cambiamento, nonostante la nota serie vada in onda alla stessa ora da più di 25 anni, quindi ha deciso che Un posto al sole verrà trasmesso nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30.

Leggi anche->Isabella Ricci: l’abito che non ti aspetti da lei, sensualissimo!

La soap quindi farà da traino al Tg3 delle ore 19.00, vedremo cosa ne penseranno i fan di questo cambiamento.