Uomini e Donne anticipazioni: Gemma sbotta contro Costabile, tra i due è già finita? ma non solo ci sono state anche pesanti accuse su Biagio Di Mario da parte delle dame. Vediamo cosa è successo

Domenica 17 ottobre è stata registrata un’altra puntata di Uomini e Donne, ovviamente non sono di certo mancati i colpi di scena, tra liti e accuse pesanti è successo di tutto.

A rivelare le anticipazioni sulla trasmissione è stato il pubblico presente in studio, a quanto sembra la conoscenza tra Gemma e Costabile è già giunta al termine, vi chiederete come mai? ebbene gli spettatori hanno rivelato che la dama si è già stufata del cavaliere.

Sembrava che tra Gemma e Costabile stesse per sbocciare l’amore, soprattutto dopo il bacio durato ben 16 minuti, purtroppo, anche questa volta, pare che per la dama il principe azzurro non sia ancora arrivato.

Questa volta ci speravano proprio tutti, persino Tina Cipollari, probabilmente solo per vedere Gemma abbandonare finalmente il programma, ma così non è stato.

Stando alle parole di Costabile sembrerebbe che l’uomo non abbia sbagliato nulla e che l’unico obbiettivo della dama è quello di non lasciare lo studio.

Ma scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Costabile al capolinea, Biagio sotto accusa

La puntata registrata domenica 17 è iniziata con un lungo sfogo da parte di Gemma nei confronti di Costabile.

La dama si è lamentata del comportamento del cavaliere accusandolo di non rispondere mai al telefono e di non ricevere mai messaggi del buongiorno e della buonanotte.

L’uomo si è difeso confessando di aver fatto cose ben più importanti e concrete di un messaggio, ma Gemma non ha cambiato idea e ha continuato a ribadire che Costabile pecca di gravi mancanze nei suoi confronti.

Alla fine l’uomo ha dovuto dare ragione a Tina, la quale pensa che Gemma voglia solo visibilità, in quanto vuole chiudere la relazione solo per non dover lasciare il programma.

Ma le novità non sono finite qui, ci sono state delle pesanti accuse a Biagio Di Maro. Il cavaliere ha registrato un lungo sfogo nel suo camerino in cui si è lamentato della dame con cui è uscito.

Biagio ha dichiarato che si è sentito preso in giro e usato dalle signore soprattutto per quanto riguarda i soldi, infatti ha fatto i conti di quanto ha speso nelle uscite con le Dame.

Ovviamente le dame sono andate su tutte le furie e nel particolare, Isabella Ricci, ha fatto una pesante rivelazione sull’uomo.

La dama ha confessato, che l’uomo, non ha mai pagato una cena ma fa dei baratti: propone ai camerieri le mozzarelle per avere in cambio la cena gratis.

Ma non solo l’accusa più pesante è arrivata da Rosy, che ha rivelato: Biagio usa degli scontrini falsi presi in giro per ottenere rimborsi dalla redazione.

Insomma nella prossima puntata ne vedremo delle belle, voi cosa ne pensate?