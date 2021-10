Grave lutto per Costanza Caracciolo per la triste perdita che l’ha colpita da vicino. Ecco cosa è successo all’ex velina

Triste perdita in casa Caracciolo. La bella showgirl ha subito un grave lutto che l’ha colpita da vicino e ha voluto sfogarsi con i suoi followers sui Social. La brutta notizia, infatti, è stata diffusa proprio dalla showgirl che ha preferito aprirsi con chi la segue.

La compagna di Bobo Vieri ha deciso infatti di scrivere alcune, tenere, righe in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex velina ha informato i propri follower della triste perdita che l’ha colpita pubblicando una foto con dedica. Ecco cosa è successo.

Costanza Caracciolo travolta dalla triste perdita

Non sempre il mondo dello show è contornato esclusivamente da gioie e divertimento. Ci sono, infatti, anche momenti tristi e parecchio toccanti. La perdita di qualcuno di molto caro è sempre una tristissima notizia. È proprio quello che è successo alla bellissima Costanza Caracciolo, che ha annunciato di aver perso il suo adorato cane.

Si è spento qualche ora fa, infatti, il dolce amico della Caracciolo. La showgirl provava per lui un amore indescrivibile e, nonostante per quelli che non possiedono animali possa sembrare una cosa difficile da comprendere, il tenero animale era un vero e proprio membro della sua famiglia.

In uno struggente addio, Costanza Caracciolo ha desiderato condividere una foto del cane scomparso, allegando in descrizione una lettera di commiato. Tra le righe si capisce quanto la showgirl voleva bene al tenero Divon, questo il nome del cane: “Grazie per questi anni” ha scritto una commossa Caracciolo.

Nel post, racconta i primi giorni in cui il tenero animale è arrivata in casa Caracciolo: “Ricordo benissimo la nostra prima notte, sono rimasta sveglia per guardarti, esattamente quello che poi ho fatto con le mie figlie”. Racconta anche il dolore di quando la showgirl ha cambiato casa e ha lasciato il cane con i suoi genitori: “So però che sei stata in buonissima compagnia”, ha detto la bellissima.

Divon è stata probabilmente salvata da una brutta sorte, Costanza Caracciolo scrive infatti: “Eri rimasta l’unica superstite”, parlando evidentemente della dinamica in cui è entrata in famiglia. Infine, le ha dato un commovente addio: “Sappi che rimarrai sempre nei nostri cuori – conclude il post – Grazie per questi anni”.