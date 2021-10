A quanto pare, continuano gli scontri tra Ida Platano e Marcello Messina. Tuttavia, questa volta, l’ultima parole è del cavaliere.

A quanto pare, alla fine di una relazione, Ida Platano passa sempre per la vittima della situazione. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Marcello Messina è stato nuovamente attaccato duramente da Gianni Sperti e dalla dama bresciana. Quest’ultima, ha intrapreso da poco una conoscenza con Diego Tavani, cavaliere romano molto apprezzato dal pubblico a casa. Tra i due sembra ci sia un’importante sintonia, tanto che Diego ha voluto sottolineare in studio la veridicità di Ida Platano.

Nonostante questo, sembra che Ida non abbia dimenticato totalmente la sua frequentazione con Marcello Messina. Sono due puntate infatti, che i due continuano ad attaccarsi e lanciarsi reciprocamente frecciatine avvelenate. Tuttavia, nella puntata di ieri, l’ultima parole è stata del cavaliere torinese. Vediamo insieme cos’è successo.

LEGGI ANCHE —> Morgan e Selvaggia Lucarelli sono stati fidanzati? Ecco tutta la verità

U&D: Parole di fuoco tra Ida e Marcello

LEGGI ANCHE —> Alessandra Celentano: il dramma della malattia invalidante che l’ha colpita

Di fronte alle nuova conoscenza di Ida Platano, Maria De Filippi ha chiesto un’opinione all’ex fiamma della dama. Marcello, dal canto suo, ha semplicemente detto che si immaginava che la Platano avrebbe scelto Diego, in quanto gli aveva già espresso in precedenza la sua stima per il cavaliere romano.

Davanti a queste parole, Ida (la quale a volte dimostra di avere la coda di paglia) è scattata contro Marcello: “Mi devi dire cosa ti ho detto, io quando sono uscita con te ho detto che mi piace Diego come persona, lo trovo leale e sincero”. Insomma, Ida si è voluta nuovamente giustificare su una frase che, di per sé, non nascondeva niente di malizioso. Eppure, nonostante la dama bresciana convinca sempre meno il pubblico a casa, Gianni Sperti continua a difenderla a spada tratta.

Marcello infatti, ha replicato: “Il fatto che non piaccio a te mi dispiace, non si può piacere a tutti. Non ho fatto niente a te e neanche a Ida, fidati lei lo sa”. Possiamo quindi dedurre che la permanenza di Marcello negli studi Mediaset non sarà per niente facile e serena, in quanto – molto probabilmente – Ida e l’opinionista avranno da ridire su ogni sua frequentazione. Forse avrebbe dovuto scegliere una dama diversa per iniziare questo percorso.