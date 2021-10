Cosa c’è stato veramente tra l’opinionista e il nuovo concorrente di Ballando con le stelle? Ecco la verità su Morgan e la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Marco Castoldi – in arte Morgan – si sono incontrati per l’ennesima volta a Ballando con le stelle, occasione in cui la giornalista svolge il ruolo di giurata, mentre il musicista di partecipante. E’ capitato spesso che la Lucarelli prendesse di mira Morgan, con le sue iconiche frecciatine via Instagram: una volta, ad esempio, Selvaggia condivise la notizia che l’artista era stato ricoverato in seguito all’assunzione di un mix di farmaci.

La condivisione di quella notizia, aveva causato l’ira di Asia Argento, ex compagna di Morgan, la quale aveva trovato indelicato il diffondere del ‘becero gossip’. C’è chi però ha avvertito un pizzico di amarezza nelle parole delle due donne. Ebbene, non tutti sanno che ben 12 anni fa, Selvaggia Lucarelli e Morgan hanno avuto una breve – ma intensa – relazione amorosa.

Lucarelli e Morgan – Nel 2009 stavano insieme!

Nel 2009 Morgan e Selvaggia erano stati paparazzati durante un passionale week-end romantico e le foto erano diventate virali, in seguito alla pubblicazione sul settimanale Chi. La loro storia d’amore, nonostante le forti dimostrazioni di affetto, non durò molto e, come se non bastasse, la motivazione della rottura fu la scomparsa improvvisa del cantante. Insomma, Morgan ha fatto letteralmente ghosting nei confronti della pungente giornalista Selvaggia Lucarelli.

Negli anni a seguire, la giornalista ha spesso lamentato il fatto che Morgan non sappia prendersi le sue responsabilità, tanto che venne criticato aspramente per il suo comportamento a Sanremo e durante il serale di Amici, occasione in cui – come spesso accade – Morgan lasciò lo studio inspiegabilmente.

Insomma, a quanto pare il sangue amaro della Lucarelli nei confronti del musicista ha una radice molto più profonda e lo stesso discorso vale per Asia Argento, anche lei attaccata spesso da Selvaggia. Come si comporterà da giudice di Ballando con le stelle? Riuscirà a giudicare in modo neutrale l’esibizione dell’ex fiamma?