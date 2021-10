Grey’s Anatomy: Kate Walsh svela tutto- VIDEO

Un nuovo appuntamento con Grey’s Anatomy: cosa succederà ad Addison Montgomery? Lo rivela l’interprete Kate Walsh.

Ogni giovedì va in onda, in America, una puntata di Grey’s Anatomy. Come è noto a tutti, in questa stagione ritorna la dottoressa Addison Montgomery, che ha il volto della bellissima Kate Walsh.

Il suo ritorno è stato tanto atteso da tutti i suoi fan. Ed ha fatto il suo ingresso perchè il dottor Webber si era trovato in difficoltà con la nuova classe di specializzandi, che risultano essere ancora molto indietro.

Per Kate Walsh tornare nella grande famiglia di Grey’s Anatomy significa molto e durante una sua intervista ha dichiarato “E’ stato come vivere un sogno ad occhi aperti. Dal punto di vista emotivo è stato facile tornare indietro e calarsi nuovamente nei panni di quel personaggio perché c’era ancora tanto da dire”.

Kate Walsh rivela cosa succede nella quarta puntata di Grey’s Anatomy 18

Ma i fan adesso si chiedono di cosa ne è stato del suo personaggio, che in Private Practice (Spin off del medical drama). Kate Walsh afferma che il quarto episodio sarà dedicato a lei e alla sua amica, cognata e collega Amelia Shepherd (Caterina Scorsone).

“Il secondo episodio a cui ho preso parte sarà un po’ più ricco di contenuti e si vedrà davvero un’interazione tra Addison e Amelia. Si apriranno l’una con l’altra e Amelia rivelerà perché ha rifiutato la proposta di Link“.

Quindi scopriremo come mai Amelia non ha voluto sposare il chirurgo ortopedico. Ma scopriremo anche cosa è successo in tutti questi anni a lei, al marito ed al figlio che aveva adottato “Il quarto episodio sarà completamente diverso dal primo, ma molto intimo e soddisfacente. Scopriremo qualcosa in più sulla storia di Addison con Jake (Benjamin Bratt) e Henry e capiremo cosa le è successo durante i lunghi anni di assenza”.

Per tutti i fan della serie questo ritorno significa tanto. Ma hanno anche paura che si avvicini la fine di Grey’s Anatomy.

Giunti alla 18° stagione Ellen Pompeo ha dichiarato che “la fine potrebbe essere molto vicina”. E voi come vi aspettate l’ultima puntata del medical drama più longevo della tv, Grey’s Anatomy?