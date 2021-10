Arrivano gli spoiler di NCIS: chi prenderà il posto di Gibbs? Le anticipazioni rivelano chi sarà il suo sostituto

Dopo anni di servizio alla guida della squadra del NCIS, l’agente speciale Leroy Jethro Gibbs ha annunciato il suo addio ai colleghi di una vita. Il team si ritrova quindi senza una guida e ora, nonostante il duro colpo, sia emotivo che professionale, dovranno cercare un sostituto.

Anche per i fan della serie è stata una scelta, quella dell’attore Mark Harmon, difficile da accettare. Negli ultimi mesi è quindi aumentata la curiosità su chi sarà il nuovo agente speciale che guiderà la Naval Criminal Investigative Service. Oggi vi forniremo il nome ufficiale.

NCIS, ecco chi prenderà il posto di Gibbs

Dopo 19 stagioni e un successo straordinario, una delle serie più amate in America (e non solo) perderà il suo protagonista principale. Mark Harmon, che interpreta il personaggio dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs, ha deciso di lasciare la serie definitivamente.

Come già anticipato nelle scorse settimane, l’addio dell’agente Gibbs è arrivato alla fine della quarta puntata della 19esima stagione di NCIS, intitolata Great wide open. Nell’episodio, andato in onda in America lunedì 18 ottobre, Gibbs è in Alaska per risolvere un caso e, in quel momento, decide di annunciare la sua decisione.

Dopo aver risolto il caso, infatti, Gibbs dirà al suo collega e direttore dell’Ncis, Vance, che lascerà la squadra e cambierà vita: “Non tornerò indietro– dirà Gibbs al suo collega – Non torno a casa”. L’agente speciale dirà infatti che quel posto riesce a fargli provare una pace che non viveva dalla morte di sua moglie e sua figlia.

Dopo l’annuncio dell’addio, con i commoventi ringraziamenti da parte di Gibbs a tutta la sua squadra e il tenero abbraccio con il suo collega Vance, i due si separano. A questo punto ci sarà da scegliere il sostituto dell’agente speciale. Non una scelta facile.

Secondo le anticipazioni, in un primo momento la scelta cadrà inevitabilmente su Tim McGee. Il collega e amico di Gibbs si è rivelato il più adatto a ricoprire il ruolo rimasto vacante ma, dopo numerose riflessioni, Tim decide di non accettare a causa dei numerosi sacrifici necessari che, secondo lui, lo avrebbero: “Consumato completamente”.

A questo punto la scelta ricadrà su Alden Parker, l’agente speciale dell’FBI che aveva esordito con l’inizio della 19esima stagione. Al termine delle indagini sull’omicidio di un sottoufficiale della Marina, infatti, Leon Vance proporrà l’offerta a Parker, che deciderà di accettare.

Se la scelta del nuovo protagonista produrrà dei grandi cambiamenti alla trama e allo stile della serie, per ora non ci sarà dato sapere. Nonostante questo, il nome dell’attore Mark Harmon continua a comparire tra gli artisti che appariranno nelle prossime puntate.

Il dibattito, dunque, è ancora acceso e nessuno può dire con certezza se Gibbs apparirà nei prossimi episodi o sparirà definitivamente. Per scoprire come andrà a finire, non ci resta che guardare le prossime puntate di NCIS.