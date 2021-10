Vediamo insieme quale piccolo gesto compie sempre Alfonso Signorini prima di andare in onda ogni volta sul piccolo schermo.

Lui è il re di questo reality che tanto amiamo, ovvero del Grande Fratello, e noi stiamo parlando ovviamente di Alfonso Signorini.

Ma sapete che c’è un piccolo gesto che fa sempre prima di andare in onda? Non ci credereste mai!

Iniziamo con il dire che anche quest’anno il programma è ricco di personaggi famosi e meno che mandano avanti le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini: lo fa sempre prima della diretta

Molto spesso gli intrecci diventano anche amori, passeggeri o meno, che catturano l’attenzione del pubblico a casa.

Come sappiamo, l’appuntamento in prima serata ci aspetta ben 2 volte alla settimana, ovvero il lunedì ed il venerdì.

Ogni singolo appuntamento è seguito da ben oltre 3 milioni di telespettatori e poi è super commentato sui vari social.

Il programma al momento si dovrebbe fermare poco prima di Natale ma non sappiamo se poi verrà prolungato come lo scorso anno, voce molto quotata sul web.

Anche perchè a breve dovrebbero entrare altri due personaggi, ovvero Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, e Antonella Fiordalisi, l’ex di Francesco Chiofalo.

Ma torniamo al rito che fa sempre Alfonso poco prima di andare in onda con un nuovo appuntamento del Grande Fratello.

La voce arriva direttamente dal sito sempre super informato Dagospia che dichiara che intorno alle 21 si chiude sempre in camerino e non parla con nessuno fino a quando non inizia il programma con la sua lunghissima diretta, e si esercita al piano.

Forse cerca proprio la concentrazione prima di entrare in contatto con un mondo che non sai mai come sarà trattandosi di una diretta rocambolesca con mille possibilità di fatti che possono accadere, dato che nulla è preparato.

E voi avreste mai immaginato che Alfonso Signorini aveva questa pratica davvero particolare poco prima di andare in onda con il Grande Fratello?