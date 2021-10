Il paradiso delle signore: strano retroscena sul passato di due personaggi

Vediamo insieme qualche dettaglio che non si conosce per quanto riguarda due personaggi amatissimi della soap opera Il Paradiso delle Signore.

Come sappiamo in Paradiso delle signore va in onda ormai da molti anni, e ci sono alcuni retroscena per quanto riguarda dei personaggi in particolare, che magari non tutti conoscono.

Cerchiamo di conoscerne due in particolare, ovvero del perchè Gemma odia così tanto la bella sorella Stefania.

Iniziamo con il dire che in questa nuovissima stagione molti personaggi hanno lasciato il posto a nuove entrate.

Rapporto conflittuale tra due donne: perchè?

Come il caso di Gemma Zanatta, che interpreta la bravissima attrice Gaia Bavero, che è appena arrivata ma mostra un grande dissenso per la sorella, o meglio sorellasta Stefania Colombo.

Ma perchè tutto questo risentimento? Per il momento non sappiamo cosa succederà nelle prossime puntate, ma molto probabilmente tutto dipende dal padre, anche perchè hanno un passato in comune, anche molto doloroso.

Stefania ha perso la mamma, mentre Gemma ha perso il papà, e questo in teoria le dovrebbe legare maggiormente, ma a quanto sembra non è assolutamente così.

Gemma, sembra davvero non essere minimamente interessata ad avere un rapporto con la sorella, e siamo sicuri che nelle prossime puntate uscirà fuori il vero motivo che si cela.

E’ anche vero, che come abbiamo iniziato a vedere Ezio non si sa ancora comportare con Stefania e con la nuova compagna e la figlia di lei, Gemma.

Quindi siamo sicuri che nelle prossime puntate sicuramente ne combineranno delle belle, e capiremo anche il motivo del fortissimo astio che c’è tra le due figlie di Ezio, e ci lascerà senza parole, come tutta questa nuova sesta edizione del nostro amatissimo Paradiso delle signore.

E voi cosa pensate si nasconda dietro a questo rapporto così conflittuale tra le due sorelle? Forse Gemma è gelosa delle attenzioni che sta rivolgendo Ezio a Stefania? Oppure è gelosa del rapporto che sta nascendo tra Stefania e la madre?