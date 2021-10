Vediamo insieme che cosa succede nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.

Il solito appuntamento di ben un’ora non possiamo assolutamente saltarlo, per quanto riguarda Love is in the air, anche perchè stanno arrivando interessantissime puntate.

In quella che ci aspetta oggi pomeriggio, infatti Serkan riuscirà a ricordare qualcosa sulla sua quasi moglie Eda, prima dell’incidente? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che la bellissima Eda pensava che dopo la notte trascorsa insieme a Serkan tutto era risolto, ma non è così.

Serkan ama ancora Eda!

Anche perchè l‘ultima azione che ha fatto sembra aver messo un punto deciso sulla possibilità di ritornare nuovamente con lei.

Eda, purtroppo è stata tradita anche dalla sua migliore amica Ceren, e per questo motivo, è convinta che non ci può più essere un futuro per loro due.

Tra i due però, ovvero Eda e Serkan, c’è un grande litigio nato sostanzialmente perchè l’uomo ha ceduto parte delle sue quote dello studio a Selin.

Succede veramente di tutto durante la lite pazzesca che hanno, e alla fine Eda è quasi decisa ha mettere la parola fine sulla sua relazione, possibile con Serkan.

Ma il responsabile della ArtLife, si confessa con Engin ed è ancora innamorato, in modo importante della bella collega Eda.

Purtroppo l’amico di Serkan non gli può dedicare moltissimo tempo perchè Piril lo stà facendo impazzire per via dei vari sbalzi d’umore legati dalla dolce attesa, mettendo in pericolo anche troppo la sua enorme e sconfinata pazienza.

Cosa ci aspetterà nell’episodio di domani per quanto riguarda la nostra amatissima Eda? Piano piano tornerà l’amore con Serkan?

Non ci resta che attendere i prossimi episodi in onda sempre su Canale 5 alle 16.55 circa, e sperare nel ritorno del loro grande amore come prima del brutto incidente aereo.