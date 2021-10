Wanda Nara la conosciamo bene e spicca sempre per bellezza e sensualità, ma conoscete la sorella Zaira? La cognata di Icardi sensazionale.

Wanda Nara la conosciamo ormai bene da diversi anni. Procuratrice e moglie del noto attaccante Mauro Icardi, oggi in forza al PSG, la showgirl argentina continua a spiccare per sensualità e bellezza.

Oltre ad essere una procuratrice (spesso non molto apprezzata dai dirigenti della nostra Serie A), Wanda è anche una modella e una fashion influencer, con una sua propria linea di cosmetici.

Sempre splendida, Wanda ha fatto conoscere ai suoi tantissimi follower anche la sorella Zaira; tutto sulla bellissima sorella dell’argentina, che a Wanda sembra avere davvero poco da invidiare.

Zaira Nara, tutto sulla bellissima sorella di Wanda

Come spesso succede, le vip più note hanno dei familiari che diventano a loro volta celebrità; l’esempio lampante è rappresentato da Cecilia Rodriguez, che in poco tempo è riuscita ad uscire dall’ombra della sorella Belen.

Classe ’88, Zaira Nara è un altro caso dove una sorella ha ben poco da invidiare all’altra forse più conosciuta. Più piccola di Wanda, come lei è nata a Boulogne Sur Mer, un comune sudamericano in provincia di Buenos Aires.

Zaira ha esordito come modella da giovanissima, posando per alcune riviste d’alta moda; da qui in poi ha iniziato una carriera da showgirl, partecipando a diversi noti programmi argentini come Bailando (edizione 2010 e 2011) e La Cocina del Show.

Parallelamente alla sua carriera in tv, la più piccola delle sorelle Nara ha coltivato anche la sua passione per la recitazione, partecipando a diversi spettacoli teatrali. Conosciutissima in Argentina, la rivista FHM l’ha addirittura inserita tra le donne più sensuali del 2010.

Con un grande talento e una bellezza smisurata, Zaira non ci ha messo molto a farsi notare anche sui social, dove molto spesso appare insieme alla sorella; attualmente, sono più di 4 milioni i follower interessati ai contenuti della sorella minore di Wanda.

Quanto alla sua vita sentimentale, è impegnata dal 2015 col giocatore di polo austriaco Jakob Von Plessen, con cui ha avuto due figli: la piccola Malika (nata nel 2016) e Viggo Silvestre, nato solo un anno fa, nel 2020.

Al contrario di Wanda, sembra avere un buon rapporto col padre Andrés, che spesso le chiede della sorella; come confessato a Gente però, Zaira cerca di tenersi fuori dal complicato rapporto fra il padre e Wanda, rispettando e capendo le posizioni d’entrambi.

“Se papà mi chiede di Wanda gli rispondo, e viceversa. Ma non faccio assolutamente nulla per farli incontrare” le sue parole alla rivista italiana. Oltre alla passione dello shopping, che condivide con Wanda, ama moltissimo andare a cavallo e nel corso della sua vita, per la sua professione, ha viaggiato tantissimo.