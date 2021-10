Beatrice Valli continua ad incantare con delle gambe lunghissime in primo piano; dopo esser diventata mamma è ancora più bella.

Beatrice continua ancora a far parlare di sé. Dopo averla conosciuta ormai diversi anni fa a Uomini e Donne la Valli, bolognese 26enne, è ormai una nota influencer.

Il dating show di Maria De Filippi quindi non soltanto le ha permesso di incontrare i l suo attuale compagno, Marco Fantini, ma l’ha anche lanciata verso una carriera che l’ha portata ad avere la bellezza di quasi 3 milioni di follower.

Insieme a Marco ha formato una bellissima famiglia composta anche dalle due bambine nate dal loro amore, Bianca e Azzurra; dopo esser diventata di nuovo mamma, la Valli è più bella e sensuale che mai.

Beatrice Valli, gambe lunghissime in primo piano: stupenda

Sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, da giovanissima (19 anni) e già mamma del piccolo Alessandro (nato da una precedente relazione della ragazza quando aveva soli 16 anni), la Valli ha incantato per bellezza ed eleganza.

Non ci sembra strano dunque che, ora che è un’affermata influencer, non soltanto sia testimonial di noti marchi del mondo della moda, ma che si mostri più sensuale che mai.

La nuova foto, in partnership con Calzedonia, la mostra proprio sponsorizzare un particolare modello decorato di collant neri; con una lunga camicia addosso ed una giacca altrettanto larga sopra, Beatrice mette in primo piano le lunghe gambe.

“Throwback di quando potevo ancora trotterellare in giro senza vertigini e con dei collant pazzeschi! Sono 4 giorni che trotterello per casa in pigiama invece” scrive la Valli nella didascalia, scherzando sui suoi impegni come mamma e come imprenditrice.

La stessa Beatrice ha infatti da poco lanciato una linea d’abbigliamento per bambini, scatenando però non poche polemiche; in molti infatti hanno criticato i prezzi dei vari indumenti, che vanno dai 55 euro per un maglioncino ai 33 per i cappellini.

Dal canto suo, l’influencer si è difesa specificando come abbia fatto tutto il possibile per abbattere i costi, nonostante il materiale utilizzato sia cotone organico ed ogni capo sia realizzato interamente in Italia.

In sostanza, ad essere pagata è la qualità e non il marchio, ma molti dei suoi follower hanno continuato a non essere convinti di spendere così tanto per capi che, inevitabilmente, verranno usati per poco tempo.

In molti non sanno che Beatrice è la sorella di Ludovica Valli, anche lei nota influencer ed ex-tronista di Uomini e Donne; più piccola di due anni di Beatrice, è seguitissima sui social.