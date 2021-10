Giorgia, oltre che una talentuosissima cantante, è anche una madre molto premurosa. Ecco la foto rara in compagnia del figlio.

La talentuosissima Giorgia si porta sulle spalle il peso di un passato particolarmente difficile. La cantante infatti, era felicemente fidanzata con il collega Alex Baroni, incredibile cantante, conosciuto per l’interpretazione del brano Cambiare. Tuttavia, il grande amore di Giorgia scomparve in seguito ad un grave incidente in moto. Da allora, non è passato giorno in cui l’artista non si sia dovuta portare sul cuore il peso di quella sofferenza, eppure – ad un certo punto – nella sua vita è tornato un barlume di luce, rappresentato dal ballerino Emanuel Lo Iacono.

Ecco chi è Samuel Lo Iacono

Giorgia ed Emanuel Lo Iacono sono felicemente fidanzati dal 2004. Il ballerino ha rappresentato una vera e propria ancora di salvezza per la cantante, la quale era reduce dal grave incidente che le portò via Alex Baroni nel 2002. Giorgia ed Emanuel iniziarono così una profonda ed intensa relazione e, con il passare del tempo, cominciarono a nutrire il desiderio di diventare genitori. Per anni, la coppia tentò di allargare il nucleo famigliare, per Giorgia il fatto di non riuscire a rimanere incinta, rappresentò l’ennesima delusione.

Arrivarono così i primi due aborti spontanei, l’incredibile istinto materno si trasformava via via in frustrazione, sembrava che Giorgia e Emanuele dovessero davvero rinunciare al sogno di diventare genitori, poi nel 2010 arrivò lui!

Samuel è venuto al mondo nel 2010, un piccolo angioletto frutto dell’amore tra Giorgia e il suo amato ballerino. Raramente la cantante mostra il figlio al pubblico, ma quella era un’occasione particolare. Quando Giorgia pubblicò la foto, era il compleanno del piccolo Samuel e l’artista ha voluto, in questo modo, ringraziare il popolo del web per gli auguri ricevuti. Insomma, Giorgia ne ha passate tante, ma alla fine è riuscita a costruire il suo bellissimo nido d’amore.