Kledi: la verità dopo anni sull'addio a Maria De Filippi

Vediamo insieme la confessione fatta dopo anni da parte del ballerini Kledi per quanto riguarda Maria De Filippi ed il suo addio.

Lui è stato uno dei ballerini che ha fatto parte per anni del programma Amici di Maria De Filippi ed è stato sempre molto acclamato, stiamo parlando di Kledi Kladiu.

Ma ad un certo punto non abbiamo più avuto modo di vederlo nei suoi programmi, che cosa è successo e come mai? Ecco svelato il motivo dopo molti anni.

Il noto ballerino ha deciso di parlare dopo molti anni dall’addio al programma, ed oggi è un padre affettuoso ed un marito amorevole.

Kledi ecco il motivo dell’addio ai programmi di Maria

La confessione è arrivata un pò di tempo fa nel programma condotto da Fabio Fazio, ovvero Che tempo che fa.

Come sappiamo Kledi arriva dall’Albania e per moltissimi anni lo abbiamo visto in praticamente tutti i programmi condotti da Maria De Filippi.

Negli anni ci sono state varie voci, sul motivo di questo addio ma nessuna è mai stata commentata in alcun modo dai diretti interessati.

Kledi ha ricordato da Fazio che ha conosciuto Maria De Filippi mentre faceva le prove per Buona Domenica nel 1999, ed in quel momento gli ha chiesto di improvvisare qualcosa di ballo nel programma C’è posta per te.

E da quel momento in poi, a livello lavorativo ovviamente, per moltissimi anni non si sono mai lasciati.

Maria e Kledi, sembra che siano rimasti in ottimi rapporti d’amicizia anche dopo la fine del loro rapporto lavorativo.

Le parole del ballerino sono state:

“Anche lei è molto determinata, forte, precisa. Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di ‘Amici’”

Ma qual’è stato il vero motivo di questa decisione di lasciare il noto programma condotto dalla mitica Maria?

Semplicemente, come ha spiegato ha cambiato città e sarebbe stato molti difficile continuare a spostarsi tutti i giorni per poter essere presente in trasmissione.

Quindi nulla di drastico come si era vociferato sul web, ma semplicemente un motivo pratico ha messo fine alla loro collaborazione.