Alfonso Signorini, casa da milionario: piena d’Arte e una super palestra

Vediamo insieme la bellissima casa del conduttore super amato del Grande Fratello, ovvero Alfonso Signorini.

La sua carriera è iniziata piano piano, ma al momento è davvero molto apprezzato per la sua innata simpatia e spontaneità.

Stiamo parlando ovviamente di Alfonso Signorini, ma avete idea in che bellissima casa abita? Eccola qui.

Come sappiamo rispetto alla scorsa edizione, che è stata la più lunga mai registrata, ha deciso di cambiare gli opinionisti in studio.

Alfonso Signorini: casa maestosa per lui

Lo scorso anno infatti c’erano Pupo e Antonella Elia, mentre quest’anno troviamo la coppia formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

E stando ai soliti ben informati del gossip, tra di loro non sembra correre buon sangue anche prima della nuova edizione de Gf.

Il profilo social di Alfonso è davvero molto amato e seguito, ed ha ben oltre 800 mila follower, dove spesso mostra alcuni piccoli angoli della sua bellissima e sembra, enorme, casa.

E’ anche un personaggio del mondo dello spettacolo molto sportivo, tanto da avere una palestra in casa, forse per fare qualche piccolo allenamento giornaliero.

Le stanze della casa sembrano essere molto grandi e spaziose, e tutte a terra hanno un bellissimo parquette di colore scuro.

Alle pareti troviamo molte fotografie e varie opere d’arte come ci mostrano le fotografie o le stories che pubblica su Instagram.

Ma Alfonso in casa non è da solo, infatti con lui abita il suo gatto Teo, troviamo anche alcune immagini di Maria Callas alle pareti, che come ha confessato in più di una occasione per lui è una vera e propria icona.

L’arredamento è molto elegante e le tende sono bianche, troviamo anche un bellissimo pianoforte con il quale intrattiene anche alcuni ospiti che lo vanno a trovare, come nel caso della fotografia che abbiamo pubblicato, la bellissima Alessia Marcuzzi.

E voi cosa ne pensate dei vari angoli della casa del grande presentatore del reality del Grande Fratello? Vi piacerebbe anche a voi avere una palestra in casa?