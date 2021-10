Arrivano le anticipazioni di Una Vita con un mistero sull’affare del Nuovo Secolo XX. Come andrà l’affare del ristorante di Felicia?

Torna finalmente “Una Vita”, la soap opera che va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio e che ha fatto innamorare milioni di italiani. Le anticipazioni della puntata di domani 21 ottobre 2021, ci danno già qualche assaggio di quale sarà il prossimo intrigo a cui andranno in contro i protagonisti.

La faccenda della cessione del ristorante di Felicia si complica e su Acacias aleggia il mistero sull’affare del Nuovo Secolo XX. Già nelle scorse puntate una strana coppia sembrava interessata all’acquisto, ma adesso le cose si complicano.

Anticipazioni di Una Vita, il mistero sull’affare del Nuovo Secolo

Le scorse puntate sono state ricche di emozioni e colpi di scena. Marcos ha finalmente chiesto a Felicia di sposarlo, ma prima ha voluto sentire il parere di sua figlia Anabel, che ha approvato con entusiasmo la relazione tra i due.

Proprio Felicia, molto presa dalla relazione e dai sentimenti forti che prova per Marcos, dedicherà sempre meno tempo al suo ristorante, fino ad arrivare alla decisione di venderlo. Una strana coppia, infatti, sembrerà interessata all’acquisto del Nuovo Secolo XX e si farà avanti.

Sabina e Roberto, questi i nomi dei due possibili acquirenti, hanno deciso di volere acquistare l’osteria, senza però condurre direttamente le trattative. Sarà il loro nipote, Miguel, a presentare l’offerta concreta. Questa situazione creerà diffidenza e mistero sull’affare del Nuovo Secolo XX da parte degli abitanti di Acacias.

Intanto, Velasco ha in mente di uccidere Felipe, colpevole di essersi avvicinato troppo a Genoveva. Le sue intenzioni sono quelle di avvelenare Felipe e per farlo deciderà di ricattare e usare Laura. Ma il piano dell’avvocato non andrà come prevedeva e, presa dal panico, Laura avvertirà i soccorsi.

Per sapere come andrà a finire la vicenda misteriosa dell’acquisto del ristorante “Nuovo Secolo XX” da parte della coppia e se Felipe si salverà, non resta altro che darvi appuntamento a giovedì 21 ottobre alle 14:10 su Canale 5.