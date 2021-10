Il paradiso delle signore: Tina è senza voce completamente

Vediamo cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore e le sue incredibili Veneri.

Da quando è iniziata la sesta stagione non c’è stato giorno, all’interno del Paradiso delle signore che non sia successo qualcosa di particolare.

Quindi anche l’appuntamento di oggi, 21 ottobre, nasconde alcuni particolari che non possiamo assolutamente perdere, vediamoli insieme.

Iniziamo con il dire che Salvatore sta cercando di far confessare la sorella Tina sulle sue reali condizioni di salute perchè crede che Vittorio sia molto comprensivo nei suoi confronti.

Tina che succede?

Ma ovviamente la ragazza è molto diffidente nel raccontare cosa sta succedendo alla sua bellissima voce.

Sfortunatamente le cure che sta facendo non sembra assolutamente che stiano andando nella direzione sperata, ed ovviamente non portano nessun tipo di miglioramento.

Tina è veramente terrorizzata perchè non osa immaginare come possa essere la sua vita senza questo dono incredibile che le è stato dato.

E poi Vittorio ha fatto anche riscrivere la sceneggiatura per lei, per poterla avere nel suo film che ha in mente.

L’uomo però al momento ancora non ha nessun sospetto su quello che sta succedendo alla bella Tina.

Anzi, l’uomo sarà nuovamente deluso dalle decisioni che prenderà la bella Amato perchè la donna si è rifiutata di esibirsi al Circolo, dove era presente Brivio ed il produttore, per ringraziarli di aver modificato la sceneggiatura.

La donna darà pochissime spiegazioni sulla motivazione, anzi quasi per niente e lascerà davvero senza parole, nuovamente, Vittorio.

Nel mentre, però, Salvatore vede Anna andare in macchina con Roberto e pensa che tra i due stia nascendo qualcosa.

Per quanto riguarda invece Gloria, dopo aver dato le dimissione dal Paradiso decide di chiedere aiuta alla zia Ernesta.

Ma la donna chiamerà Armando dicendole che la nipote è scomparsa, ed ha paura che possa compiere un gesto stupido.

L’uomo ovviamente si metterà subito alla ricerca ma dopo molti tentativi che non hanno portato a nulla, dovrà obbligatoriamente chiedere aiuto a Don Saverio.