Arisa e Andrea Di Carlo è veramente finita? Parla lui

Cosa sta succedendo per quanto riguarda la situazione amorosa di Arisa? E’ nuovamente fidanzata con Andrea? Scopriamolo.

In questo momento la bravissima e bellissima cantante Arisa è impegnata con il programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Ma per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembrava che la relazione con Andrea fosse finita, probabilmente però non è così, scopriamolo insieme.

In una recente intervista Andrea di Carlo ha deciso di parlare della sua relazione terminata con Arisa.

Stando alle sue parole, la bellissima cantante non è fatta per stare in una relazione di coppia, ma che è una grandissima artista.

Arisa e Andrea Di Carlo è veramente finita?

Andrea segue anche altri due partecipanti a Ballando con le Stelle, ovvero Morgan e Federico Fashion Style.

Ma Arisa ha chiesto di non incontrarlo dietro le quinte e per questo motivo, ha deciso di far modificare i turni delle prove.

La loro relazione è terminata dopo un viaggio a Napoli che hanno fatto insieme per lavoro, anche perchè erano sempre insieme.

In quella sera, dove è precipitato tutto, sono andati a mangiare in un posto turistico e molto spesso venivano interrotti per fare delle fotografie, e poi successivamente le ha chiesto di ballare, e questo è sembrato molto strano, anche perchè c’erano fotocamere ovunque.

Sembrava più che lei volesse dimostrare di stare accanto ad un uomo, spesso si era parlato anche di matrimonio e figli, ma poco dopo la fine della loro relazione Arisa ha nuovamente dichiarato di voler adottare un figlio da sola.

La goccia che ha fatto traboccare il tutto, dichiara Andrea, è stato il viaggio da Napoli a Pignola, il paese dei suoi genitori, perchè hanno sempre litigato.

Arrivati li vicino non l’ha fatto nemmeno salire a casa, ed è tornato a Roma anche con le sue valige che gli ha riportato a Ballando.

Andrea ha mandato anche alcuni messaggi carini, ma non ha mai ricevuto una risposta di alcun tipo.

Di recente Andrea ha pubblicato una fotografia che vicino una bella ragazza di nome Elisa, che ha specificato conoscere da ben 15 anni, che ha rivisto a casa di un’amico dopo alcuni anni di lontananza.

In questa intervista le viene chiesto se Arisa era veramente innamorata di Andrea, e secondo lui si, ma non poteva assolutamente trasferirsi a Milano, perchè a Roma ha i figli avuti da una precedente relazione.

E voi cosa ne pensate di queste parole di Andrea su Arisa? Secondo voi è possibile mettere la parole fine oppure ancora no?