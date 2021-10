Emma Marrone ancora una volta fa parlare di sé e non soltanto per le due doti canore: l’asciugamano copre veramente poco della cantante.

Nel pieno della sua maturità artistica, Emma Marrone continua a lavorare senza sosta, con la solita energia che l’ha sempre contraddistinta, a tutti i suoi progetti lavorativi.

Attualmente, è impegnata come giudice di X-Factor, uno dei talent show più rinomati della nostra tv (a fianco di Amici di Maria De Filippi, dal quale proprio la Marrone è uscita) dove stupisce sempre per i suoi vari outfit, come ad esempio indossando un cappotto pesante ed una gonna corta in stile anno ’40 completamente tigrati, in un total look da femme fatale.

Oltre che per la sua particolare e potente voce, la Marrone è però amata dal suo pubblico per il caratteristico fascino, enfatizzato dalla travolgente personalità della salentina; il nuovo scatto è da urlo.

Emma Marrone coperta solo dall’asciugamano, emergono le forme

Emma non è di certo giunta alla ribalta come modella o come showgirl, e nella vita si dedica totalmente ad altro, ma sul suo profilo social non per questo si nega di mostrare la sua bellezza e femminilità.

Scorrendo sul suo profilo Instagram, non mancano di certo foto che la ritraggono e che enfatizzano anche tutto il suo fascino; questa volta però, la cantante salentina lascia tutti col fiato sospeso mostrandosi solamente coperta da un asciugamano.

“AMA/MI/TI. Tutto giusto” scrive Emma nella didascalia della foto in bianco e nero citando una sua canzone, con l’asciugamano non riesce a contenere pienamente le forme della cantante, che emergono in primo piano nello scatto.

Tantissimi i like al post della cantante, che col suo stesso corpo ha voluto mandare un messaggio addirittura oltre il body positive; un messaggio d’amore a tutto tondo, apprezzatissimo dai suoi tantissimi follower.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: strano retroscena sul passato di due personaggi

In molti hanno voluto dimostrare affetto alla Marrone scrivendo nei commenti, compresi personaggi famosi come Nicolò De Devitiis e anche Ambra Angiolini, che recentemente ha dovuto affrontare la brusca rottura con Allegri e sta soffrendo moltissimo.

Leggi anche –> Grande Fratello: Ecco chi sono e quando entrano i nuovi concorrenti

Come detto, Emma è al momento impegnata con X-Factor, per un’avventura che sembra si stia godendo appieno; una volta finita, arriverà forse il meritato riposo, che stando a sue precedenti parole vorrebbe spendere strimpellando e scrivendo canzoni, trovando il tempo anche di iscriversi all’Università.