Ballando con le stelle, Morgan fa ancora una volta discute con delle sue affermazioni: le parole del cantante concorrente del programma.

Dopo tanta attesa, anche quest’anno è ritornato il programma basato sulla danza che da tanti anni ormai intrattiene i telespettatori Rai; condotto come sempre da Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, per questa nuova edizione sono state scelte ‘stelle’ che sicuramente daranno spettacolo.

Come ormai sappiamo, il cast dei concorrenti è formato dal famosissimo hair stylist Federico Fashion Style e dal pilota (nonché ex di Belen) Andrea Iannone, da Fabio Galante (ex calciatore di Serie A di ruolo difensore), la cantante Arisa (che passa alla “concorrenza” dopo aver lasciato la cattedra di canto di Amici) e Memo Remigi.

E poi inoltre Mietta, Valeria Fabrizi, Bianca Guascoigne (figlia del celebre calciatore Paul Guascoigne) e Sabrina Salerno, icona dell’italo dance anni ’80 che sta spopolando sui social con la sua sensualità. Insieme a loro, un personaggio di ‘peso’ come Morgan, che già fa discutere col suo comportamento.

Ballando con le stelle, è subito polemica per le parole di Morgan

Dopo la lite a Sanremo con Bugo, che ha portato proprio il cantautore milanese a lasciare il palco dell’Ariston tra lo sgomento del pubblico e di Amadeus, Morgan è tornato in Rai ed è subito ritornato al centro delle polemiche.

Proprio prima della sua esibizione, l’ex-leader dei Blue Vertigo, oltre a parlare proprio della situazione con Bugo, si è lasciato andare ad una battuta poco felice incentrata sulla relazione con l’ex-fidanzata Jessica Mazzoli.

“Spero di uscire da qui senza mettere incinta nessuno” le parole del cantate, riferendosi proprio alla Mazzoli, collega più giovane e soprattutto sua ex allieva a X-Factor.

Già prima che la gara entrasse nel vivo quindi, Morgan ha scatenato il web con le sue dichiarazioni; quanto alla sua performance in pista, ha mostrato oltre a qualità anche una grande voglia di mettersi in gioco e di far bene, tanto da strappare i commenti positivi della giuria.

“Per me hai la possibilità di ottenere una sorta di Green pass per il mondo dello spettacolo con questa tua nuova avventura” le parole di Selvaggia Lucarelli al cantante; nella puntata, Morgan (impegnato in un Charlestone insieme alla partner Alessandra Tripoli) si è piazzato al secondo posto dietro ad Arisa, elogiatissima da Carolyn Smith. ”

“Hai tutte le doti per essere una delle più brave ballerine qui dentro, ma devi andare avanti così” le parole della Smith ad Arisa; Morgan riuscirà ad insidiarla nelle prossime puntate, o finirà per far parlare di sé solamente per le sue parole provocatorie?