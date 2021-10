Antonella Clerici: ecco perchè abita in una casa nel bosco, da non credere!

Antonella Clerici ha scelto di vivere in Piemonte, ad Arquata Scrivia in un contesto degno di una fiaba. Ecco i motivi che l’ hanno spinta a lasciare Roma.

Antonella è una delle conduttrice più amate d’ Italia, nota soprattutto per essere stata a timone del programma La prova del cuoco. Oggi ha deciso di vivere definitamente in Piemonte, dove ha costruito una lussuosissima villa che ha seguito “pezzo per pezzo” immersa nel verde.

La scelta di vivere lontano dalla capitale per molti può non essere stata compresa, ma vedendo oggi dove vive Antonella pare molto più comprensibile: ha scelto il greeen e la natura, ricostruendo una sorta di castello all’ interno di un bosco contornata dall’ amore dei suoi cani e di sua figlia.

La Clerici, infatti è diventata madre di una bellissima bambina, Maelle, nata 12 anni fa dalla storia d’ amore con Eddy Martens, conosciuto nel 2006 durante un viaggio in Marocco. La loro relazione è durata 10 anni e di lui Antonella dice: “Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente.”

La villa da sogno che l’ ha convinta ad abbandonare Roma

La casa nel bosco ricorda molto il castello di una fiaba ed è stata edificata step by step sotto la supervisione di Antonella che l’ ha plasmata a proprio piacimento. Oggi appare come un mix tra lusso e un’ oasi naturale pet friendly, che abbiamo imparato a conoscere tramite le foto postate da lei stessa in Instagram.

La Clerici, infatti, sembra molto orgogliosa della sua abitazione sita in un zona rurale del Piemonte che abbiamo imparato a conoscere dalle foto postate da lei suo suo profilo Instagram. Da qui possiamo constatare che la casa è stata fatta con materiali che ben si conciliano con la natura: legno, parquet e grandi vetrate che lasciano entrare molta luce e che permettono di ammirare il verde.

L’ arredamento anche se ispirato alla natura appare comunque ricercato, come si può notare dalla scelta dei divani, stile chesterfied di colore rosso bordeaux. Antonella qui è felice ed orgogliosa anche semplicemente di pubblicare una foto con delle mele appena colte dal giardino.

Ecco dunque perchè ha abbandonato Roma: voleva una casa che le donasse serenità e autenticità, lontana dal caos quotidiano e dai ritmi frenetici di Roma: insomma cercava un mondo dove rilassarsi e trovare pace.

