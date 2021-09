Antonella Clerici affascina da anni con bellezza e simpatia, ma quanto guadagna la conduttrice? Le cifre e il patrimonio della conduttrice.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, sia dal pubblico maschile che da quello femminile; la sua bellezza e la sua simpatia hanno conquistato, nel corso degli anni, milioni di telespettatori, dagli esordi come annunciatrice e poi come giornalista sportiva fino alla consacrazione come presentatrice.

Nella sua lunghissima carriera, Antonellina ha condotto un’infinità di programmi, quasi tutti appartenenti alla Rai; il grande successo è arrivato sicuramente con La Prova del Cuoco, trasmissione che proprio in questi ultimi anni ha lasciato dopo tanto tempo. Ma quanto guadagna la Clerici? Le cifre e il patrimonio.

Antonella Clerici, quanto guadagna la conduttrice

Stando a quanto emerge, la Clerici sarebbe tra le conduttrici più pagate nel corso di questi ultimi decenni della Rai; soltanto con La Prova del Cuoco, aveva siglato un contratto di circa 1,5 milioni a stagione.

Con altre varie apparizioni serali inoltre, è riuscita ad incassare un cachet di 50 mila euro a serata; inoltre, essendo autrice de La Prova del Cuoco, ha continuato comunque ad incassare (circa 230 mila euro) nonostante non sia più al timone del programma.

Insomma, delle cifre più che consistenti a cui vanno sommate poi le altre ottenute grazie alla collaborazioni in altri progetti; per ultimi, proprio E’ Sempre Mezzogiorno e The Voice Senior, che l’hanno fatta tornare sulla Rai come conduttrice.

Nel corso degli anni, ha condotto poi programmi come Affari tuoi, Standing Ovation, Ti lascio una canzone e per ben cinque volte il Festival di Sanremo, che come sappiamo garantisce un lauto cachet a tutti i partecipanti sul palco dell’Ariston.

A prescindere dal denaro però, in questi ultimi anni la Clerici ha ritrovato una cosa ancora più preziosa: l’amore. Al momento quindi, mentre la sua carriera è sempre florida, si gode la quotidianità con Vittorio Garrone.