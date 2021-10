Una vecchia immagine di Wanda Nara testimonia quanto era diversa prima. Guarda la foto: è irriconoscibile!

Wanda Nara è una delle showgirl più chiacchierate dell’ultimo periodo. Bellissima e con un fisico mozzafiato, la modella argentina ha saputo far parlare di sé in numerose occasioni. È famosa anche per essere la fidanzata di Mauro Icardi, giocatore del Paris Saint Germain.

Modella, imprenditrice e moglie, Wanda Nara è spesso presente nei salotti televisivi, soprattutto nei programmi sportivi. Proprio allo sport, in particolare al calcio, è legata tantissimo e oggi è la manager di suo marito Icardi. Ma sapete com’era prima Wanda Nara? Eccola in una foto dove è irriconoscibile.

Wanda Nara: la foto in cui è irriconoscibile

Il calcio non è fatto solo di partite, allenamenti, notizie di mercato, classifiche. In tutto il panorama di questo sport esistono dinamiche correlabili e certamente coinvolgenti per chi le segue. Wanda Nara ha infatti legato il suo nome proprio al calcio, che l’ha incoronata come una delle sue regine indiscusse.

LEGGI ANCHE –> SANREMO 2022: CAMBIA TUTTO, ECCO LE NUOVE REGOLE

Prima il matrimonio con Maxi Lopez, poi il divorzio e la bellissima storia d’amore con Mauro Icardi, allora giocatore dell’Inter e ora in forza al Paris Saint Germain. Grazie al gossip calcistico, Wanda Nara è riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo e conquistare tutti con la sua incredibile bellezza.

Ma la splendida modella argentina non è sempre stata così. Ci sono alcune foto, infatti, dove Wanda Nara è irriconoscibile. Prima di arrivare in Italia e sfondare nel mondo dello spettacolo nostrano (e poi in quello mondiale), Wanda Nara era una famosissima modella argentina, ma molto diversa rispetto ad oggi.

In molte foto del passato, infatti, Wanda Nara è molto diversa rispetto ad oggi, a tratti irriconoscibile. Fino a qualche anno fa la bella Wanda aveva i lineamenti del viso molto meno marcati, così come gli zigomi meno pronunciati e anche un contorno degli occhi leggermente più scavato.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

In tanti parlano del ricorso di Wanda Nara alla chirurgia estetica che, nel corso degli anni, ne ha cambiato l’aspetto. La modella non ha mai confermato né smentito, ma una cosa è certa: Wanda Nara resta una delle showgirl più belle e più seguite in circolazione.