Katia Ricciarelli confessa il suo amore segreto. La cantante dichiara: Già stavo con Carreras”. Ecco la relazione segreta da non credere

La storia che Katia Ricciarelli ha raccontato al Gf Vip, reality show in onda su Canale 5, ha del clamoroso. La cantante ha infatti raccontato di una storia d’amore che aveva tenuto segreta e che per anni ha nascosto a tutti. Ora ha voluto parlarne davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

La cantante ha infatti confessato di avere avuto una storia d’amore segreta con un mito del cinema italiano. Il suo amore segreto è stato rivelato durante il Gf Vip e ciò che ha raccontato Katia Ricciarelli è da non credere. Ecco cos’ha rivelato.

Katia Ricciarelli, ecco chi era il suo amore segreto

Il Grande Fratello Vip è un programma in cui è possibile osservare “da vicino” la vita di personaggi famosi in una casa circondata di telecamere. I telespettatori possono scoprire abitudini nascoste dei loro personaggi preferiti, ma anche storie e racconti mai diffusi.

LEGGI ANCHE –> SANREMO 2022: CAMBIA TUTTO, ECCO LE NUOVE REGOLE

Un esempio è il caso di Katia Ricciarelli che, incalzata da Alfonso Signorini, ha parlato della sua storia d’amore segreta con il mito del cinema italiano, Alberto Sordi. La cantante ha parlato della loro relazione, raccontando di momenti romantici che adesso ricorda con emozione.

La Ricciarelli ha parlato di Sordi come un uomo con un “fascino inenarrabile”, raccontando di come amavano cantare insieme. A quanto pare la storia con l’attore romano è continuata anche quando la cantante era fidanzata con Josè Carreras: “All’epoca avevo già cominciato con José – ha dichiarato la Ricciarelli – ma il fascino di Alberto Sordi era tanto”.

Le dichiarazioni della Ricciarelli hanno lasciato tutti senza parole e i telespettatori hanno letteralmente inondato i social per arricchire la discussione sull’amore segreto della cantante. A quanto pare, la storia con Sordi è durata un anno e mezzo, ma ancora oggi sentirla raccontare fa emozionare.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

Il modo in cui Katia Ricciarelli ha raccontato, quasi commossa, la storia d’amore con Alberto Sordi e le tante parole che ha speso per evidenziare il fascino dell’attore, fa pensare a quanto la cantante fosse felice in quei momenti: una vera storia d’amore da raccontare e custodire con gelosia.