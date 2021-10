Mary Segneri che fine ha fatto dopo il Gf? Eccola è irriconoscibile

Chi di voi non si ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello? Impossibile da dimenticare per la sua simpatica, ma che fine ha fatto?

Come sappiamo il noto reality dove tutto si svolge all’interno di una casa super spiata è quello del Grande Fratello.

Nel corso delle edizioni ci sono stati alcuni concorrenti che hanno lasciato il segno negli anni, come Mary Segneri, ma com’è diventata oggi ha distanza di tempo? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che la sua partecipazione risale alla quinta edizioni del noto reality, quindi un bel po’ di tempo addietro, ma con il passare degli anni è diventata praticamente irriconoscibile.

Mary Segneri: eccola oggi bellissima

Per chi non la ricordasse era la concorrente con dei fantastici capelli rossi, e super simpatica.

Come per tutti i concorrenti una volta terminata questa avventura particolare per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Ma per un po’ di tempo decide lei di scomparire, per un motivo ben preciso, ha infatti deciso di seguire una dieta molto rigida ed ha perso ben 62 kg.

Quando è riapparsa sul piccolo schermo ha lasciato tutti davvero senza parole per l’incredibile trasformazione negli anni.

Ha partecipato ha vari programmi e talk show, anche con Barbara D’Urso e come inviata del programma I fatti vostri.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è impegnata da molto tempo con Salvatore Lala che è un imprenditore, e che l’ha sempre sostenuta anche quando era a dieta.

Mary, come ha dichiarato più volte, mangia tutto, ma nelle giuste porzioni ed ovviamente abbina anche dell’attività fisica.

In una vecchia intervista aveva dichiarato che nelle immagini di quando ha 22 anni sembra molto più grande, e prova verso se stessa un grande senso di tenerezza.

Ha parlato poi di come ha iniziato il suo percorso di dimagrimento, ovvero un giorno è entrata in un negozio per taglie forti e la commessa era magra.

Chiedendole come aveva fatto ha spiegato che si era recata da una nutrizionista, e così ha fatto anche lei, e per sua fortuna l’uomo era anche uno psicologo.

Oggi Mary non ha problemi a mostrarsi in tutta la sua bellezza anche sul suo profilo social di Instagram che ha un grandissimo seguito di pubblico.

Noi le facciamo i nostri migliori complimenti per l’enorme obiettivo che ha centrato con il tempo e con la costanza.